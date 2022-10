Agenda de eventos: conciertos para todos los gustos

Chucho Valdés en Jazz at Lincoln Center

Con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana, Jazz at Lincoln Center trae de regreso a Chucho Valdés, el virtuoso del piano cubano y distinguido compositor, al Rose Theatre en Frederick P. Rose Hall, los días viernes 7 y sábado 8 de octubre, a las 8:00pm. En celebración del cumpleaños 81 de Chucho, el maestro interpretará su nueva composición, La Creación con la Orquesta Yoruban, su nueva suite de cuatro movimientos que explora la historia de la creación a través de la música ritual de la Santería, la música de África Occidental y el blues. Jazz at Lincoln Center está ubicado en la avenida Broadway y la 60th Street. Visite https://2022.jazz.org/chucho-valdes-la-creacion para comprar boletos y obtener más información.

Cortesía

R.E.S.P.E.C.T en el Kings Theatre

La Reina del Soul viene al Kings Theatre ( 1027 Flatbush Avenue, Brooklyn) con una experiencia de concierto como ninguna otra. R.E.S.P.E.C.T., un tributo que celebra a la legendaria Aretha Franklin, sigue su historia a través de una banda sonora de los éxitos que la convirtieron en la Reina del Soul. Más que un simple concierto, esta es la experiencia de Aretha como ninguna otra que presenta todos los éxitos favoritos en una noche, incluidos “Natural Woman”, “Think”, “I Knew You Were Waiting for Me”, “Chain of Fools”, ” Respeto “, y muchos más. El evento comenzará el 6 de octubre con presentaciones adicionales el 7 y 8 de octubre. Para boletos e información adicional, visite: https://www.kingstheatre.com/calendar/r-e-s-p-e-c-t/

Aretha Franklin./Archivo

El Festival del Café de Nueva York

El New York Coffee Festival se tomará el Metropolitan Pavilion (125 West 18th Street Manhattan) del 7 al 9 de octubre para reunir lo mejor que Nueva York tiene para ofrecer en café, comida, cócteles, música en vivo, arte y más. Tanto los principiantes como los aficionados al café pueden esperar degustaciones y presentaciones ilimitadas de más de 100 de los expositores más innovadores en café, té y más. El festival de tres días también contará con el programa The Lab con una emocionante lista de demostraciones interactivas, talleres educativos, charlas y degustaciones. Entradas a la venta en: www.newyorkcoffeefestival.com

Cortesía

Teatro Círculo presenta a “Fuente Ovejuna”

Del 7 al 23 de octubre, el Teatro Círculo subirá a escena el clásico “Fuente Ovejuna” de Lope de Vega, obra conocida por su vívida representación y crítica al abuso de poder. La pieza, bajo la dirección escénica del español Mariano de Paco Serrano, cuenta una historia sobre el empoderamiento colectivo. El vestuario, elementos y la escenografía fueron diseñados por Israel Franco Müller (Puerto Rico); la palabra de Lope hecha verso comprensible está a cargo de la directora de verso Karmele Aranburu (España); y el elenco lo componen José Cheo Oliveras (Puerto Rico), María Fontanals (España), Eva Cristina Vásquez (Puerto Rico), Juan Luis Acevedo (Puerto Rico), Gemma Ibarra (España), Pablo Andrade (Venezuela), Fernando Gazzaniga (Argentina) y Daniel Alonso (España). La obra, en español con sobretítulos en inglés, estará presentándose en el 36th Street Chain Theatre (312 West 36th St., 3er piso). Boletos: www.teatrocirculo.org/tickets

Cortesía

Sebastian Yatra en el United Palace

Este sábado 8 de octubre, Sebastián Yatra llegará al United Palace Theatre ( 4140 Broadway 10033) con su primera gira mundial “Dharma World Tour”. El artista colombiano interpretará los temas de su álbum multiplatino “Dharma”, recientemente nominado a cuatro Latin Grammys, junto con algunos de los favoritos de los fans, incluido el mega éxito de este año “Tacones Rojos”, así como “Pareja del Año”, “Chica Ideal” y su nueva balada de piano “Contigo”. Puertas abren a las 6:00 pm, show a las 8:00 pm. Entradas en: ticketmaster.com

Cortesía

Wisin y Yandel en el Madison Square Garden

Su gira “La Última Misión” ha agotado estadio tras estadio por toda Latinoamérica y este sábado, Wisin y Yandel llegan al Madison Square Garden con su concierto de despedida. Los intérpretes, quienes hicieron historia una vez más al vender 14 presentaciones en el Coliseo José M. Agrelo de su país natal, Puerto Rico, interpretarán sus innumerables clásicos, como Rakatá y Noche de Sexo, así como las canciones de su nuevo álbum que lleva el mismo título de su gira, el cual llegó a todas las plataformas digitales el pasado 30 de septiembre. A las 8:00 pm. Entradas: ticketmaster.com

Cortesía

Fito Páez en el Radio City

El legendario músico argentino Fito Páez, quien este año recibió hoy tres nominaciones al Latin Grammy incluyendo Mejor Álbum Pop/Rock por “Años Salvajes”, trae al Radio City Music Hall su tour “El Amor, 30 años después del amor”, el cual lleva el título de su séptimo disco y que marcó toda una época en el rock latino. Éxitos como “A rodar mi vida”, “Un vestido y un amor”, “Tumbas de la gloria” y “La rueda mágica”, serán parte del concierto este domingo, a las 8:00 pm. Entradas: ticketmaster.com

Amilcar Orfali/Getty Images

Myriam Hernández arranca su gira en NYC

Myriam Hernández, quien será distinguida con el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación, responsables de los Latin Grammy, siendo la primera artista chilena en recibir este reconocimiento, regresa con su gira más extensa en los Estados Unidos que comenzará en el área tri-estatal. Las presentaciones arrancarán el próximo lunes 10 de Octubre en el United Palace, para luego continuar en Westbury, NY, Elizabeth, Nj y Stamford, Connecticut. A las 8:00 pm. Entradas en: ticketmaster.com

Cortesía

Festival gastronómico español

Spain’s Great Match, presentado por Foods and Wines from Spain y #alimentosdespaña, vuelve a Nueva York. El evento de comida y vino español, organizado por la Comisión de Comercio de España, se llevará a cabo el miércoles 12 de octubre en el Mercado Little Spain de José Andrés, ubicado en Hudson Yards. Contará con más de 300 de los mejores vinos de España, cinco bares de vinos regionales, cuatro bares de ginebra y brandy, un bar de cervezas que incluye una cerveza elaborada con aceitunas, degustaciones de los platos emblemáticos del país y excelentes ingredientes culinarios, seminarios , catas rápidas presentadas por los principales expertos en vinos españoles, maridajes de vino y comida, y más. El 100 % de las ganancias generadas por la venta de boletos será destinada a World Central Kitchen, una organización benéfica fundada por el reconocido chef José Andrés. Boletos e información: https://SGMNYC22tix.eventbrite.com