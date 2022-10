Fuertes declaraciones de Michelle Renaud: “El cáncer le da a toda la familia”

Han pasado ocho años desde el fallecimiento de la mamá de la actriz Michelle Renaud, quien recientemente revivió estas memorias a raíz de una entrevista con la revista Caras. Lo más fuerte de este proceso familia que vivió Renaud está en el hecho de que todos sabía que doña Laura Ruesga iba a perder la batalla contra la enfermedad.

“Yo siempre digo que el cáncer le da a toda la familia. Tendemos a victimizar a quien lo vive, pero no nos damos cuenta de que es una enfermedad que al final, nos duele y nos cambia la vida a todos. Viví la enfermedad en soledad porque la gente no se atrevía a preguntarme cómo estaba, aunque quizá no necesitan decir nada, simplemente necesitaba que estuvieran a mi lado”, dijo Michelle en declaraciones recogidas por Mezcalent.

Confirma su romance con Matías Novoa

Matías Novoa y Michelle Renaud protagonizaron la telenovela “La herencia”, pero se conocieron previamente cuando trabajaron en la cinta “Doblemente embarazada 2”, en donde compartieron créditos junto a la actriz Carmen Aub.

Sin embargo, ahora más allá del trabajo, la pareja es noticia no por las novelas hechas, sino por el romance que surgió entre ellos, el cual confirmaron recientemente con la revista ¡Hola!

El chileno dijo en la entrevista: “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”. Antes de este romance, el actor había estado casado con la actriz de origen cubano Isabella Castillo, con quien compartió créditos cuando juntos trabajaron en “El Señor de los Cielos” de Telemundo. Se casó con ésta en el año 2019 y para el año 2021 ya se estaban divorciando.

Matías Novoa y Michelle Ranaud trabajaron en la telenovela “La Herencia” en donde compartieron créditos con actores como: Daniel Elbittar, Mauricio Henao, Juan Pablo Gil y Emmanuel Palomares. Esta telenovela es producción de Juan Osorio que se transmitió en México por el canal de Las Estrellas y luego llegó con mucho éxito a Univision. En la imagen aparece Michelle Ranaud junto a los actores Daniel Elbittar, Mauricio Henao, Juan Pablo Gil, Matías Novoa y Emmanuel Palomares. / Foto de Mezcalent.

