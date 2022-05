¿Amor a la vista? Michelle Renaud publicó una foto junto a Osvaldo Benavides

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace algunos días se han estado registrando una serie de rumores sobre un posible romance entre la actriz Michelle Renaud y Osvaldo Benavides. Sin embargo, fue el pasado domingo cuando ella publicó una imagen donde salen juntos, lo que pudiera ser que de cierta manera está aceptando que entre los dos existe algo más que una amistad.

La fotografía fue posteada en su cuenta personal de Instagram, donde además agregó: “James Murphy quería su foto con nosotros… Después de la noche que nos regaló y cómo nos puso a bailar… se merece TODO!!! Thank you Music God! Gracias, gracias, GRACIAS! Magia”.

Fue de esa forma como ambos actores lograron manifestar la emoción que sintieron al haber tenido dicha experiencia tan particular y agradable . Sin embargo, ella no reveló mayor información sobre lo que pudiera existir entre ellos, no obstante los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores manifestaron que se veían bastante bien juntos, aunque no todos dijeron lo mismo.

“Michelle, nosotros la gente que te amamos queremos que seas feliz con quien tú quieras”, “Es su vida y no le da derecho a criticar. Antes de criticar trata de ponerte en tu lugar”, “No puedo creer que sean pareja”, “Osvaldo te veías mejor con Esmeralda“, “De verdad que no puedo con la gente que todo tiene que criticar como si sus vidas fuesen perfectas, qué les pasa?”, fueron algunas de las expresiones de quienes quisieron dar su percepción.

No obstante, quedó bastante claro que las opiniones estuvieron divididas, y fue por ello que Renaud se sintió en la obligación de responderle: “Gajes del oficio, la gente no sabe qué onda con su vida, pero sí qué pasa en la mía. Lo importante es que conocí a mi ídolo”.

Tanto la mexicana como el actor han intentado aparentar delante de todos que solamente llevan una amistad, que como bien es cierto, es algo que puede existir entre un hombre y una mujer sin necesidad de haber un romance.

Aunque con el pasar de los días hay una serie de eventos que van dejando huellas de que este no es el caso porque hace poco la revista TVNotas reveló que aparentemente ellos estaban disfrutando juntos en compañía de sus hijos.

Además, una persona cercana a los actores dijo que presuntamente ya tengan una relación de más o menos cuatro meses.

Te puede interesar:

· Matías Novoa explica el motivo de su separación con Isabella Castillo y niega romance con Michelle Renaud

· Michelle Renaud sorprende al vender un anillo de compromiso tras su separación con Danilo Carrera

· Michelle Renaud y Danilo Carrera, el final de un auténtico cuento de hadas