Trabajadores de compañía de edificios en Nueva York recuperan $3 millones de salarios no pagados

Los malos empleadores de Nueva York tienen que entender que no pueden seguir engañando, explotando ni robando salarios a trabajadores que sirven en sus compañías, pues las autoridades no lo permitirán y perseguirán con todas sus herramientas a quienes incurran en ese tipo de abusos.

Ese fue el mensaje que este jueves enviaron la Fiscal del Estado de Nueva York, Letitia James, y el Contralor Municipal, Brad Lander, tras anunciar que lograron recuperar $3 millones de dólares en salarios no pagados a un grupo de 24 trabajadores de la compañía inmobiliaria Heatherwood Communities LLC (Heatherwood), propietaria de varios edificios.

La victoria conseguida por los trabajadores mal pagados, quienes prestaban sus servicios en edificios de Brooklyn y Queens, en cargos como porteros, superintendentes, personal de servicios de mantenimiento y recepción obtuvieron el primer cheque por más de $723,000 en salarios y beneficios no pagados. Parte de los dineros restantes irán a la Ciudad y al Estado de Nueva York por violar las condiciones del programa de crédito fiscal por conceptos de multas, y a la Unión sindical 32BJ, que luchó hombro a hombro por la recuperación de los recursos impagos.

La Fiscal James aseguró que el propietario inmobiliario le negó a los trabajadores salarios y beneficios prevalecientes, a pesar de recibir exenciones de impuestos en dos de sus propiedades de alquiler bajo el programa 421-a.

“Los trabajadores son la columna vertebral de Nueva York y merecen un pago justo y beneficios por su arduo trabajo”, aseguró la Fiscal James, insistendo en el llamado a que los trabajadores que sean víctima de atropellos y robo de salarios denuncien a los malos empleadores.

“Estas personas trabajaban día y noche para llegar a fin de mes, pero se les negó el dinero que tanto les costó ganar. Pagar a los trabajadores salarios y beneficios justos no es un lujo, es la ley y (la compañía) Heatherwood engañó a estos trabajadores y contribuyentes”, dijo la Fiscal del Estado. “Dos docenas de trabajadores recuperarán los salarios que ganaron pero que se les negaron injustamente”.

La Fiscalía de Nueva York reveló que la victoria se ganó tras una investigación dirigida por esa Oficina en la que encontraron que durante dos años, la firma Heatherwood no pagó a los trabajadores de los edificios de lujo 27 en Long Island City y 568 Union en Williamsburg, salarios y beneficios que merecían. Dichos inmuebles, dotados de comódidades como áreas de yoga, terrazas amuebladas en la azotea, gimnasios, salas de juegos para niños e incluso una sala de cine, jugaron con los salarios de los trabajadores demandantes.

La Fiscal James mencionó que la compañía Heatherwood solicitó exenciones fiscales parciales bajo el programa de incentivos fiscales 421-a de Nueva York administrado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) de la Ciudad de Nueva York, y una de sus obligaciones era pagar salarios prevalecientes a los trabajadores de servicios de obras, superiores al mínimo vigentes: es decir aproximadamente entre $22 y $26 por hora.

“Heatherwood pagó a los trabajadores de limpieza y conserjería en el 568 de Union Avenue solo entre $9 y $14 por hora sin beneficios, y a los trabajadores en el 27-03 de 42nd Road solo entre $8.50 y $15, también sin beneficios. Estas cantidades eran aproximadamente el 41 por ciento de lo que deberían haber recibido los trabajadores”, explicó la Fiscalía.

El Contralor Brad Lander, quien ha impulsado desde su oficina una feroz batalla para meter en cintura a patronos que explotan a sus trabajadores, destacó que aquellos empleadores que quieran aprovecharse de los empleados, no tendrán consideraciones en Nueva York.

Niurka Vásquez, trabajadora de un edificio en Brooklyn, recuperó salarios robados

“Estamos enviando un mensaje contundente hoy: los neoyorquinos tenemos tolerancia cero con los desarrolladores que engañan a Nueva York y a sus trabajadores con los salarios que tanto les costó ganar. Heatherwood no solo obtuvo beneficios fiscales bajo falsos pretextos, sino que negó a los trabajadores neoyorquinos la compensación que les correspondía por su trabajo”, dijo el funcionario.

Lander manifestó tambien la importancia de que diferentes agencias y grupos trabajen juntos para defender los derechos de los trabajadores, y destacó que la 32BJ hizo sonar las alarmas sobre las violaciones de Heatherwood sobre estándares salariales y luego se unieron a la Contraloría y la Fiscalía General “para asegurar que ese error” se corrigiera.

Kyle Bragg, presidente de la unión sindical 32BJ SEIU, mencionó que la importancia del acuerdo de los $3 millones de dólares recuperados va más allá del monto.

“Estamos enviando un mensaje claro a los propietarios y desarrolladores de edificios como Heatherwood, de que no pueden disfrutar de los beneficios de las exenciones de impuestos de nuestra ciudad si no pueden cumplir con sus responsabilidades básicas para con sus trabajadores“, dijo el líder sindical. “La 32BJ SEIU agradece a la Fiscal General James y al Contralor de la Ciudad de Nueva York Brad Lander por su colaboración en esta lucha crucial. Juntos, hemos ganado una victoria crucial no solo para nuestros miembros, sino también para los trabajadores de todo el estado”.

Como resultado del acuerdo, la compañía Heatherwood no solo entregará los cheques de $723,324.33 a los trabajadores, que incluye un 16 por ciento de interés, sino tambien $1,146,196 a la Ciudad y $686,527 al estado, en multas. Asimismo, Heatherwood también se compromete a continuar pagando a los empleados de servicios de construcción el salario prevaleciente.

Tras recibir los cheques con sus salarios impagos, los trabajadores beneficiados no solamente se mostraron emocionados de haber hecho justicia, sino que además instaron a otros empleados en la Gran Manzana que den el paso al frente y hagan valer sus derechos.

“Es maravilloso poder recibir estos dineros que son nuestros. Creo que esto demuestra que realmente estoy en Estados Unidos y que aquí las leyes se hacen cumplir”, aseguró Elizabeth Hernández, conserje del edificio de Brooklyn, quien hasta el día de hoy trabaja en el mismo lugar desde el 2011, pero con una nueva compañía.

“Esto nos demuestra que cuando nos unimos podemos conquistar lo que es justo. Todo empezó cuando el doorman nos informó que la compañía nos estaba engañando con nuestro dinero y decidimos pelear juntos. Ellos trataron de intimidarnos mucho haciendo cosas, pero seguimos en la pelea y lo logramos, algo que les digo a otros: ‘no tengan miedo’. Conozcan sus derechos y peleen por lo justo“.

La dominicana Niurka Vásquez, otra de los 24 trabajadores que ganaron la demanda, mencionó que el dinero que recibió “le cae de maravilla”, pues llega en un momento en que lo necesita mucho.

“Hace poquito tuve una cirugía por cáncer de tiroides y ahora empezaré a coger radiaciones, y no puedo trabajar, y aunque estoy recibiendo ayuda, este dinero me sirve mucho“, aseguró la madre de familia de dos niños, quien confesó que al principio en su trabajo ni siquiera sabía que el edificio debía pagarle más.

“Yo sentía que estaban pagando lo que era, pero después con la demanda supe que estaban obligados a darnos más dinero y creo que los empleadores deben pagar lo que es justo. No debemos permitir que nos engañen con nuestro dinero. Todos los trabajadores deben pelear por sus derechos y recibir lo que merecen”, agregó la antigua recepcionista.

Francisco Giuliano, trabajador de los edificios de Heatherwood, al recibir sus dineros se sumó al mensaje de luchar para que no se aprovechen más de los empleados.

“Soy una persona trabajadora y esperé que mi empleador me pagara lo que prometió. Pagar menos a los trabajadores no solo está mal. Arroja vidas al caos”, dijo el beneficiario. “El dinero que estoy recibiendo me brindará estabilidad financiera y justicia. Quiero agradecer a la Fiscal James, al Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, y a la 32BJ SEIU por garantizar que compañías como Heatherwood no puedan actuar como si estuvieran por encima de la ley”.

Elizabeth Hernández, trabajadora de un edificio en Brooklyn, recuperó salarios robados

Katherine Bustamante, otra de las demandantes agregó que al pagar menos a los trabajadores y negarles los beneficios a los que tenían derechos, Heatherwood hizo más difícil mantener a sus familias.

“Quiero agradecer a Dios, a la Fiscal General James, al Contralor de la Ciudad de Nueva York Lander y a la unión 32BJ SEIU por luchar por los padres que trabajan como yo. Gracias a este dinero, podré mantener a mis hijos”, concluyó la madre soltera.

Datos de la victoria de los trabajadores de Heatherwood

24 trabajadores interpusieron la demanda

$3 millones de dólares fueron recuperados en total

$723,324.33, le devolverá Heatherwood a los trabajadores

16% más de los salarios impagos por concepto de interés se incluyen

$1,146,196 deberá pagar la compañía a la Ciudad de NY como multa

$686,527 tendrá que pagar la firma al Estado en multas.

$22 y $26 por hora debía ser el salario que debían entregar.

$9 y $15 dólares fue el salario que por dos año pagaron a los trabajadores

La firma tendrá que seguir pagando a sus trabajadores salarios prevalecientes.

¿Qué ordena el programa 421-a sobre salarios prevalecientes?