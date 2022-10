Estudiantes protagonizan polémico video tras dedicar cánticos machistas a jóvenes de otro colegio en Madrid

Se ha hecho viral en las redes sociales un polémico video en el que un grupo de estudiantes varones de un colegio en Madrid, España, realizan cánticos ofensivos y machistas contra las jovenes de otra institución cercana.

Los estudiantes universitarios del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja de Madrid, llevaron a cabo lo que aseguran que es una tradición colegial, sin embargo estas acciones han levantado todo tipo de críticas e indignación en redes sociales, llegando hasta el Ministerio de Interior.

En las imágenes se evidencia como los colegiales les gritaban a sus compañeras del Colegio Mayor Santa Mónica desde una de las habitaciones: “¡put#s, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas put#s ninfómanas, os prometo que vais a foll#r todas en la capea! ¡Vamos, Ahúja!”.

Al finalizar la oración, todas las persianas del resto de las habitaciones del edificio se comienzan a levantar y aparecen más estudiantes que comienzan a gritar y a hacer ruido sin parar.

Tras la presión social, la dirección del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid tomó la decisión de expulsar a varios residentes que participaron en los gritos e insultos machistas contra las estudiantes del otro colegio y aseguraron que están identificando al resto de los implicados en estos hechos para proceder a su expulsión.

“Condenamos rotundamente las manifestaciones vertidas por algunos colegiales, que las consideran incomprensibles e inadmisibles en la sociedad, tanto en la forma como en el fondo. Además de ser totalmente contrarias al ideario y valores del centro”, dijo el centro de estudios Elias Ehuja en su cuenta de Instagram.

Por su parte algunas alumnas del colegio Santa Mónica aseguran que no les ofendían estas acciones y dicen que las redes sociales están generando una polémica fuera de lugar contra lo que califican como una “tradición”

“Son nuestros amigos y me parece que se está sacando todo de contexto”, dicen una de las jóvenes, mientras que otra respalda el comentario asegurando que “ellos en ningún momento nos han cogido la intimadad, creo que la intimidad la estan cogiendo vosotros al venir aquí, no podemos abrir las ventanas por las mañanas porque no sabemos que nos vamos a encontrar”, enfatizó.

Estos comentarios no concuerdan con la postura del sindicato de estudiantes, quienes condenan las acciones machistas y la normalidad con la que muchos pueden ver la violencia de género.