Max Scherzer, el beisbolista más caro de 2022, es apaleado por los Padres para dejar a los NY Mets al borde de la eliminación

Las aspiraciones de los aficionados de los Mets de Nueva York se desinflaron considerablemente la noche del viernes en su estadio luego de ver cómo el hombre que estaba llamado a guiarlos a lo más alto del béisbol era apaleado en el juego más importante del año para ellos.

Max Scherzer, contratado por los Mets con un salario de $43.3 millones de dólares que es el más alto de las Ligas Mayores en 2022, fue maltratado por los Padres de San Diego, quienes le conectaron cuatro jonrones para 7 carreras. El equipo de casa no se pudo reponer de eso.

La serie de comodines de la Liga Nacional, al mejor de tres partidos bajo el nuevo formato de playoffs de MLB, tiene ahora a San Diego a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda, donde los Dodgers de Los Ángeles ya se encuentran en espera de conocer rival. El segundo juego será este sábado en Citi Field a las 7:37 pm Este. Si los Mets ganan, el partido decisivo sería el domingo también en Queens.

El sensacional ambiente en el estadio de los Mets pronto comenzó a apagarse porque en el mismo primer inning Max Scherzer fue sacudido por el jonrón de Josh Bell por el jardín izquierdo, llevándose de paso a un corredor en base para poner la pizarra 2-0.

Un inning después, Trent Grisham encontró otra recta alta de Scherzer y la envió por encima de la barda del jardín derecho para el 3-0.

Pero el batazo que realmente silenció al público y práticamente decidió el partido vino en la quinta entrada. Ha-Seong Kim había inició el inning con sencillo y tras un out Austin Nola bateó doble de terreno al derecho. Entonces vino a batear Jurickson Profar.

El jugador nacido en Curazao, que había iniciado el partido con sencillo al primer lanzamiento de Scherzer, le tendió otra emboscada al tirarle al primer disparo, enviando la pelota de jonrón justo por la esquina del derecho para el 6-0.

Scherzer, quien estuvo fuera varias semanas de la temporada por lesión, no había permitido más de dos jonrones en sus 26 apariciones previas de postemporada.

Dos bateadores más tarde, Manny Machado puso el remache con bombazo de línea por el izquierdo para el cuarto cuadrangular de los Padres. Scherzer salió de inmediato tras 4.2 entradas lanzadas con el marcador de 7-0 en su contra. Manny Machado smashes the FOURTH @Padres homer tonight‼️



Max Scherzer has now allowed 7 ER, his career-high in a playoff game. pic.twitter.com/KOh4YrnzCi— SportsCenter (@SportsCenter) October 8, 2022

De acuerdo con datos de ESPN, es apenas la segunda vez que un lanzador permite 7 carreras y 4 jonrones en un juego de playoffs. Hubiera sido imposible imaginar que ese serpentinero sería Scherzer, uno de los mejores pitchers de su generación.

Los Mets nunca pudieron descifrar el pitcheo del japonés Yu Darvish, quien se vio en total control. La única carrera que recibió fue por jonrón del venezolano Eduardo Escobar en el quinto inning. En 7 innings espació 6 hits, con 4 ponches y 1 base por bolas.

En los otros juegos del día, Cleveland venció 2-1 a Tampa Bay, Philadelphia se levantó de la lona contra St. Louis para ganar 6-3 y Seattle blanqueó a Toronto 4-0.

