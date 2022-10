Gloria Trevi realizó atrevido cambio de vestuario delante de sus fanáticos durante un concierto

La cantante Gloria Trevi recientemente tuvo un show donde muchos de los que asistieron explicaron que fue un espectáculo completamente “increíble”, pues al parecer fue mucho más de lo que todos esperaban, y es que así se lo hicieron saber en los comentarios que realizaron en una de sus más recientes publicaciones compartidas en la red social de la camarita.

La mexicana sorprendió a sus fanáticos durante su concierto más reciente y es que decidió hacer un cambio de vestuario en el escenario, en vez de haberse retirado por un corto tiempo a uno de los camerinos. Sin embargo, esto no habría sido lo más llamativo para algunos, y es que tuvo la ayuda de un hombre que le quitó la falda.

“Y eso no lo puede hacer en un camerino?”, “Se tiene que vestir en público?”, “Yo no me olvido que eres una pederasta víctima y victimaria”, “Me quedé sorprendido“, “Virus satánica”, “No entiendo nada de lo que dice”, “Mis respetos al señor, un caballero, luego no se quejen por faltas a la mujer. Tú como mujer eres la primera que promueve y la primera que la cag*, qué pena”, señalaron algunos internautas.

Sin embargo, los comentarios positivos fueron más que los negativos, así que muchos la felicitaron por las ocurrencias que siempre la han caracterizado, al tiempo que la hacen ver como una persona más alegre. Además, fueron varias las expresiones que se registraron para decir que desean un empleo como el del caballero que la ayudó a transformarse delante de todos.

“Súper feliz, un concierto inolvidable, súper producción”, “Me encantó el concierto, estuviste perfecta”, “Eres por siempre un ícono, admiro a Tina Turner, pero estoy orgullosa de ti”, “Eres, estás y te ves espectacular”, “Es que eres bien traviesa”, “Gloria no te conocía esas mañas”, “Te encanta filosofar profundamente”, “Te amo con cada una de tus ocurrencias”, “Quiero ese trabajo”, “Yo no perdería ni un segundo en quitarte todo”, “Dónde aplico para este trabajo?”, escribieron algunos seguidores.

