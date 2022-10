Taco Bell trae de regreso el Enchirito después de 10 años de ausencia

Taco Bell continúa resucitando elementos de su menú que los fanáticos extrañan. Después de 10 años de ausencia, el Enchirito estará de regreso muy pronto.

La cadena de restaurantes hizo que los clientes votaran del 27 de septiembre al 6 de octubre si el Double Decker Taco o el Enchirito deberían estar de regreso. Se contaron más de 760,000 votos, el 62% de los clientes que votaron a través de la aplicación móvil de Taco Bell eligieron el Enchirito.

This one's all you, #TeamEnchirito. The Enchirito™ will be back for a limited time starting 11/17. pic.twitter.com/6zUPuhncmh

— Taco Bell (@tacobell) October 7, 2022