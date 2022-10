Iniesta se muestra negativo sobre el posible regreso de Messi al Barcelona: “Lo veo complicado”

El legendario futbolista español Andrés Iniesta analizó el presente FC Barcelona y se refirió al posible regreso del argentino Leo Messi, sobre el que no tiene muchas esperanzas. Además, dejó saber que tiene deseos de volver al club de sus amores, aunque no sabe en qué rol.

En una entrevista concedida al medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Iniesta fue consultado sobre el posible regreso de Messi al Barcelona, el cual algunos periodistas dan por hecho y el propio club ha indicado que es una gran posibilidad, sin embargo, el jugador del Vissel Kobe de Japón, no cree que ocurra. “En el fútbol nunca se sabe, pero lo veo complicado”.

Esclusiva ad Andres Iniesta: "Barça, sei instabile ma completo. All’Inter va bene il pari, ma devi fare la partita" #UCL #BarçaInter https://t.co/HMq2t4SS9I — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 10, 2022

Iniesta espera regresar al Barcelona

Siguiendo con el tema de los posibles regresos, el centrocampista de 38 años confesó su deseo de volver al equipo azulgrana, aunque no cree que sea como jugador. “Estaré un año en Japón y ya veremos. Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé si como entrenador, director deportivo… algo por el estilo. En cualquier caso, lo primero que tengo que hacer es entrenar y, de momento, sigo viéndome como jugador”.

Por otra parte, el exinternacional con la selección de España, habló del presente del Barca en la Champions League donde viene de caer por 1-0 ante el Inter de Milán, equipo al que volverá a enfrentar este miércoles en el partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de grupos.

“El partido de ida fue un resultado muy negativo para el Barcelona dadas las consecuencias que trae para el de vuelta”, subrayó sobre el juego que estuvo envuelto en polémica por una posible mano en el área que pudo ser penalti a favor del equipo español, pero que el árbitro no revisó en el VAR.

“En mi opinión las jugadas de las que hablamos fueron claras y, dada la importancia del partido, cuando las decisiones te golpean negativamente, sientes el golpe. En cualquier caso, es vital que el Barça gane para seguir vivo en la competición. Es un partido crucial“, agregó.

Para el venidero encuentro, Andrés Iniesta espera que el club catalán sea el que marque la pauta mientras el equipo italiano sea más conservador. “El Inter tiene un gran equipo y será complicado para el Barcelona, pero espero que el Barça tome la iniciativa y el Inter estará pendiente de sus opciones, teniendo en cuenta que les puede venir bien un empate”.

“La ‘Champions’ es una competición de detalles, si te equivocas lo pagas, pero el Barça tiene una gran oportunidad de dar un nuevo paso adelante. Espero que lo consiga“, sentenció el campeón del mundo con España en 2010.

Lea también:

– Cristiano Ronaldo tuvo mejor carrera que Lionel Messi, según 66% de futbolistas retirados

– ¿Siguen afectados por el Inter? Xavi afirma que el Barcelona estudió presentar una queja ante la UEFA

– Luis Suárez sobre Lionel Messi: “Nunca lo vi llorar como lo vi en Barcelona”