¿Siguen afectados por el Inter? Xavi afirma que el Barcelona estudió presentar una queja ante la UEFA

La polémica jugada del penal ante el Inter de Milán por la Champions League, parece seguir persiguiendo al FC Barcelona, sin embargo, su entrenador Xavi Hernández ha reflexionado al respecto y ha sentenciado que es momento de pasar la página y pensar en los próximos partidos.

En la rueda de prensa previa al encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, Xavi ha dejado claro que, si bien sigue molesto por lo ocurrido entre semana ante el Inter, “no ganamos nada si miramos hacia atrás”.

🔊 Xavi: "Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamiento en el Celta" pic.twitter.com/4DediuVl5I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2022

“Soy partícipe de esa decisión. Ya me quejé yo tras el partido -dijo que se sentía “indignado” por el arbitraje-, me dio la sensación de injusticia, pero no ganamos nada si miramos hacia atrás“, expresó.

“Ya está, hay que ser positivos. Dependemos de nosotros mismos en la Champions, pero ahora estamos en LaLiga, somos líderes y queremos mostrar nuestra mejor versión”, agregó el entrenador del conjunto culé.

Por otra parte, salió a colación el tema Griezmann, quien finalmente fue vendido al Atlético de Madrid por $20 millones de dólares más 4 en variables, a lo que Xavi no tuvo problemas en desear lo mejor al francés. “Si hay acuerdo es que todos estamos contentos y solo desearle lo mejor al jugador”.

Entretanto, el icónico excentrocampista fue consultado por las rotaciones que podría hacer ante el Celta pensando en los próximo dos partidos, el de Champions ante el Inter y el del siguiente fin de semana en el Clásico ante el Real Madrid, sin embargo, afirmó que jugará con lo mejor que tiene.

“Mañana sacaremos el mejor once, a los que estén mejor. Estamos enfocados en una competición en la que nos hemos puesto líderes y ese es nuestro objetivo hasta el final”, subrayó.

