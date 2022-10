Fallece la madre Sean Penn, Eileen Ryan, una semana antes de su cumpleaños 95

Eileen Ryan, la actriz y madre del compositor Michael Penn y los actores Sean y Chris Penn, murió en su casa de Malibú, en California, el 9 de octubre, seis días antes de celebrar el que habría sido su cumpleaños 95.

Un comunicado difundido por el publicista de Sean confirmó la noticia, así como un mensaje que su hijo mayor Michael publicó en Twitter y que decía: “Perdimos a mamá ayer”. Información adicional, incluida la causa y la forma de la muerte de Eileen, no estuvo disponible de inmediato.

We lost mom yesterday 💔 pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022

Eileen Ryan construyó una larga carrera en cine y televisión que nunca llegó a recibir la misma atención que la del más famoso de sus hijos: Sean.

Ryan apareció en más de 60 programas de televisión y películas a lo largo de su trayectoria, disfrutando de giros en géneros como “Eight Legged Freaks”, de 2002, y “Feast”, en 2005. También apareció en las aclamadas películas “Magnolia”, en 1999, y “I Am Sam”.

Durante su carrera de casi 60 años, Ryan también apareció en pequeños papeles en episodios de varios programas famosos incluido “A World of Difference” de “Twilight Zone”, donde interpretó a la exesposa de un hombre de negocios que descubre que su vida es en realidad un papel en un programa de televisión, y que él es en realidad un actor en quiebra al borde de la insolvencia.

Eileen Ryan una vez rechazó el papel principal en una película dirigida por John Frankenheimer para convertirse en madre a tiempo completo. Sin embargo, volvió a participar en proyectos como “At Close Range”, de 1986, donde dio vida a la abuela de los personajes interpretados por Sean y Christopher.

En Broadway, se hizo un nombre como actriz de teatro. Eileen era conocida por interpretar a Evie en “Sing Till Tomorrow” y a Lorraine en “Comes a Day”, ambas en la década de 1950.

Nacida en la ciudad de Nueva York en 1927, Ryan se casó con el actor y director Leo Penn en 1957 después de conocerlo en los ensayos de "The Iceman Cometh", permaneciendo juntos hasta la muerte de Leo en 1998.

