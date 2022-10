Alfredo Adame fue sometido a una cirugía de emergencia tras las fracturas generadas por una golpiza

El actor Alfredo Adame este lunes informó que hace algunos días recibió una llamada de un centro de salud para decirle que debía ser operado lo antes posible, tras las graves consecuencias en las que se ha visto sumergido su ojo y pómulo luego de haber sido víctima de una golpiza saliendo de su domicilio.

A su vez, detalló que esperaba que el procedimiento quirúrgico se estimaba que lo hicieran aproximadamente dentro de tres semanas. Sin embargo, la fisura que tiene es bastante considerable como para seguir esperando que el tiempo transcurra como de costumbre.

“Estoy aquí en el Hospital Gea González. Me llamaron el viernes en la noche y me dijeron que ya de emergencia la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba que fuera en tres semanas, pero dicen que no se puede arriesgar a que sobre todo esta fisura, el daño que está aquí (debajo del ojo) se puede llegar a hacer mayor”, fueron algunas de las palabras que mencionó en el audiovisual que colgó en su cuenta personal de Instagram.

Se esperaba que ingresara al quirófano cerca de las 8:30 hora local. Además, anunció que el tiempo aproximado sería de al menos unos 180 minutos. Tras la publicación de este audiovisual fueron muchas las personas que le dedicaron mensajes esperanzadores.

“Ánimo viejito, todo saldrá bien”, “Te deseo pronta recuperación mi querido Adame”, “Viejo, tómate unas vacaciones, vete a algún lugar paradisíacos”, “Dios no te abandona”, “Ánimo… queremos todos más mentadas”, “Que todo te salga bien mi querido Alfredo”, “Bendiciones, tío. Lo que necesites aquí estamos, todo saldrá bien”, “Adame, dime quién fue y le damos en su madre“, “Querido amigo, qué terrible todo esto”, “Fuerza, señor Adame, mis mejores deseos”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el mencionado video.

Los especialistas en el área de la salud le colocarían al menos unas cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, debido a que fue el lado que sufrió más fracturas luego de todos los golpes recibidos.

