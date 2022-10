Policía italiana investiga a estrella de OnlyFans que asiste a los estadios solo para lucir casi desnuda su gran retaguardia

Una modelo para adultos en la plataforma de OnlyFans conocida como Coyote Cutee se encuentra siendo investigada por la policía luego que parte de su contenido explícito se realizara en estadios de fútbol de Italia.

La joven es hincha del club Bari que milita en la segunda división de Italia y a menudo se le ve en el Stadio San Nicola de espaldas y luciendo sus atributos traseros en su cuenta de Instagram.

Por esa razón las autoridades emprendieron recientemente investigaciones al acusarla presuntamente de exhibicionismo en público.

A pesar de estas amenazas, la chica sigue mostrando su figura en los partidos del Bari y cada vez que va al estadio se sienta en la Curva Nord, donde se toma las picantes fotos.

Lo cierto es que la chica luce su figura en redes sociales, acumulando más de 80,000 seguidores en Instragram y más de 6,000 en Twitter.

Por esta razón hasta el momento mantiene ganancias por más de 5,000 dólares mensuales, gracias a su mensualidad de 25 dólares en OnlyFans y eso le ha servido para que Coyote Cutee estudie comunicación digital, aunque reiteró recientemente en una entrevista que no se dedica a hacer videos para adultos.

Stasera non perderti la @LaZanzaraR24 sarò ospite via chiamata alle ore 20.30 😋 pic.twitter.com/cVagCSuWqP — Coyote ⭐TOP 2.0% Onlyfans ⭐ (@coyoteluvsu2) September 9, 2022

De momento lo único que espera Coyote Cutee es que por la investigación no pierda su abono de toda la temporada del equipo italiano y que pueda seguir yendo a los estadios.

“Como mujer, me siento libre de mostrar mi cuerpo cuando quiero y como quiero. Es mi elección. Creo contenido para OnlyFans y luego lo vendo. Hago todo yo mismo. No me considero una estrella porno”, aseguró.

De ser encontrada culpable por las autoridades, la joven se enfrenta a multas que van desde montos de miles de dólares a negarle el acceso a la aficionada a las instalaciones del estadio. Sin embargo, muchos fanáticos del Bari le han mostrado su apoyo en caso de que la “destierren” de la grada.

También te podría interesar: