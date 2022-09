Así es la casa donde Niurka Marcos recibiría a su amor Juan Vidal

Hace pocos días Niurka Marcos aseguró que estaba preparada para mudarse con su nuevo amor Juan Vidal, lo que hace ver que la relación va muy en serio.

Se asume que ambos compartirán la casa en Mérida, Yucatán, que es propiedad de Marcos desde el año 2020 y la cual ha presumido en redes sociales.

La vedette y actriz cubana aseguró en una entrevista que se les iba a ver a ambos paseando por las calles de Mérida y disfrutando de su amor.

La casa ha sido mostrada por la también cantante en varias ocasiones, aunque nunca ha hecho un house tour oficial por el lugar.

Uno de los principales atractivos de esta propiedad es un patio con extensas áreas verdes donde sus mascotas pueden correr y jugar. En el exterior también hay una piscina y otros espacios ideales para que ella y Juan Vidal disfruten al aire libre.

En el interior de la propiedad uno de los espacios más compartidos por la vedette es el gimnasio, pues para nadie es un secreto que la cubana es muy disciplinada con el ejercicio.

Se nota que este lugar es una habitación de la casa que Niurka transformó en gimnasio al incluir algunas máquinas, guantes de boxeo y más. Este espacio está decorado con varias fotos de ella misma posando con poca ropa. Las paredes están pintadas de color rosa y amarillo.

También ha compartido fotos de la sala de estar, la cual está decorada con muchos elementos como cuadros, esculturas, floreros y muebles de madera. El lugar no parece estar muy iluminado con luz natural y se puede ver que las pocas ventanas están cubiertas por cortinas.

Los dormitorios también están pintados con colores fuertes como el rosa y el amarillo. No parecen ser muy amplios pero sí cuentan con su baño privado y espacio para una cama grande. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

