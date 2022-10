Nueva York ofrece a los padres bajar las deudas de manutención que tienen con sus hijos, con plazo hasta el 31 de octubre

A aquellos padres que tienen deudas acumuladas por la manutención de sus hijos (child support), el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de la Ciudad de Nueva York les está ofreciendo la posibilidad de reducir el monto.

El programa “Cancele su deuda” del DSS apunta a los padres que no tienen las custodia de sus hijos, pero igualmente deben pagar por sus gastos y al momento su deuda es de al menos $1,000 dólares por manutención infantil y al menos $500 de ese monto es con el DSS.

El participante debe acordar por escrito pagar entre el 17 y el 31 de octubre de este año la cantidad actual de la manutención, si hubiera, y $500 dólares o más por los atrasos en la deuda que tiene con el DSS. Se aceptan pagos por correo, teléfono (929-252-5201), personalmente o en línea, usando tarjeta de crédito o débito.

Una vez recibido su pago de al menos $500 dólares, la Oficina de Servicios de Manutención Infantil (OCSS) igualará ese monto restándole la misma cantidad a su deuda. Por ejemplo, si usted paga $700 esa cifra se le duplicará a su favor y contará como que ha cancelado $1,400.

Si su orden del tribunal está en proceso de cobro, primero debe pagar la cantidad total de su obligación de manutención más reciente ordenada por la corte que vence en el mes de octubre, si aún no ha sido cumplida. Si la cantidad restante ya no supera los $500 dólares, no se igualará, de acuerdo con los criterios del programa “Cancele su deuda”.

Es muy importante que antes de hacer el pago el padre se informe y firme un acuerdo específico para que se pueda activar el beneficio. Los pagos se deben recibir antes del 31 de octubre de 2022 para obtener el crédito. Más información oficial en español está disponible aquí, a través del correo electrónico dcse.cseweb@dfa.state.ny.us o llamado al 888-208-4485.

Además los padres pueden ser elegibles para reducciones adicionales de hasta $15,000 dólares durante tres años. Y si paga su capital en su totalidad se podrán eliminar todos los intereses que debe al DSS.