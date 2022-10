“Debe agarrar otro entrenador”: Óscar de la Hoya le aconsejó a ‘Canelo’ Álvarez dejar a Eddy Reynoso

El promotor Óscar de la Hoya le ha hecho una atrevida sugerencia al boxedor mexicano Saúl “Canelo” Álvarez para que, a su juicio, vuelva a tener una carrera exitosa.

El Golden Boy le dijo a ‘Canelo’ que deje a Eddy Reynoso y a Chepo, y que se busque un nuevo entrenador, pues la derrota que sufrió ante Dmitry Bivol debe representar una alerta para que corrija ciertas cosas.

“Lo que Canelo tiene que hacer es ajustarse, ajustar su plan de ataque, sus entrenamientos, quizás más enfoque, quizás cambiar su estilo, quizás pensar en agarrar otro entrenador“, dijo De la Hoya en la conferencia de prensa de la pelea entre el Zurdo Ramírez y Bivol.

Sin embargo, esta vez el promotor no fue tan duro con el tapatío y consideró que la derrota contra el ruso no afectará en su carrera, pues todavía el mexicano se mantiene en la élite del boxeo mundial.

“La derrota no afectará a Canelo. Una derrota no te derrumba, no te quita, no te saca del trono. Canelo sigue siendo Canelo, y seguirá siendo la cara del deporte”, afirmó De la Hoya.

En cuanto a ‘Canelo’, se conoció que no peleará por lo que resta del año, y por sus declaraciones se puede estimar que regrese al cuadrilátero en septiembre del 2023, luego que se recupere de su cirugía en la mano derecha.

