Anna Ferro dedica emotivo mensaje a Fernando del Solar tras declaraciones de Ingrid Coronado

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, dio sus primeras declaraciones luego de que Ingrid Coronado dijo que el fallecido conductor dejó desprotegidos a sus hijos en su testamento.

A través de redes sociales, Ferro, sin mencionar a Coronado ni la situación, dijo entender por qué Del Solar se había mantenido alejado del mundo del espectáculo y recalcó que únicamente ella y su esposo sabían la verdad de las cosas.

“Ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía. de todo lo que era tu mundo @fernandodelsolar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran, ¿qué derecho tienen de hacerlo?

“Se han dicho tantas mentiras y medias verdades. pero digan lo que diga solamente tú y yo sabemos la verdad, lo que fue caminar desde el amor, estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser. tú me potenciaste a ser una mejor versión de mí“, escribió Ferro.

La también instructora de yoga aseguró que la muerte de Fernando del Solar fue una de sus experiencias “más dolorosas y tristes”, pero a pesar de ello, honrará su vida a lado de su hija Francesca.

“Dejarte ir es una de mis experiencias más dolorosas y tristes que he tenido que vivir hasta hoy, jamás pensé que el corazón y el alma dolieran tanto, pero sé que de esto vamos a salir Francesca V y yo, honraremos tu vida con alegría porque sé que así lo hubieses querido y aprenderemos de esta despedida, te recordaremos desde el amor y tus enseñanzas. El cuerpo te quedó chico amore y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo, gracias por tanto. Mañana es mi cumple celebro mi vida… pero 🥲”, finalizó.

Esta es la publicación

