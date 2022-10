Adamari López inicia los preparativos para la primera comunión de Alaïa, y la ayuda Carmen, mamá de Toni Costa

Para Adamari López la presencia de Carmen, la mamá de Toni Costa, en los preparativos para la primera comunión de Alaïa era esencial, por esta razón juntas se lanzaron a la búsqueda del vestido de la niña. “La yaya”, como le dicen ellos a doña Carmen, compartió con Adamari un momento muy especial recordando, ambas, su momento en la primera comunión, para Carmen en España y para Adamari en su natal Puerto Rico.

A través de un video compartido en Instagram Adamari dijo: “Hola, hola, mi gente linda. Estamos junto a la Yaya de Alaïa, escogiendo el vestido para su primera comunión y estamos un poco nostálgicas por estos bellos momentos. Gracias a Marita Rial por lograr el vestido perfecto para mi princesa. Cuéntenme ¿Qué recuerdos tienen de la primera comunión de sus hijos?“.

El público de Adamari, como era de esperarse, la felicita mucho por separar cualquier conflicto que ella tenga con Toni, del resto de su familia, ya que para Alaïa convivir con su “yaya” es sumamente importante. La misma Ada explica que desde el día uno, del nacimiento de su hija, Carmen ha estado muy presente cuidándola.

“Adita que lindo verte con la nona de Alaia, sin resentimiento alguno”, le comenta un fan junto al video de Facebook. “Ada, el hecho de continuar esa relación tan bonita como la abuela paterna de Alaia; habla muy bien de ti”, “Qué bonito, eres un ejemplo a seguir para aquellos que después que se separan, se están peleando y separan la familia. Ella es su única abuela y que bueno que la disfrute” y “Adamari, que persona más maravillosa eres, se me han llenado de lágrimas mis ojos también -de- ver lo amorosa que eres. Qué felicidad para Alaïa ver su abuelita y su madre juntas disfrutando del comienzo de ese maravilloso día. Dios las bendiga a las dos por esa relación inquebrantable”.

Aquí les podemos compartir algunas imágenes de Alaïa con el que podría ser su vestido de primera comunión. El diseño es de Marita Rial, quien tuvo a bien compartir las siguientes imágenes con este pensamiento: “Adamari y su hija Alaïa han estado en nuestro espacio en Mérida para poder elegir los modelos para la comunión de la pequeña. Me siento muy agradecida por su confianza, recorriendo tantos kilómetros para poder conocernos y conocer la colección”.

“Ha sido un día muy emotivo para madre e hija. Alaïa se ha probado diferentes modelos de “Le Bal du Palais” y su madre no ha podido contener la emoción. Quienes me conocen saben que esta emoción es compartida por mi, y que son estas vivencias las que hacen que me sienta tan feliz con mi profesión”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Mar Segovia – Marita Rial (@marita_rial)

Lee más de Adamari López aquí:

Adamari López dice que las chaparritas son berrinchudas: “Hay que preguntarle a Toni”

Es oficial: ‘Hoy Día’ de Telemundo ya no es noticias

Adamari López: “Mi corazón no es para cualquiera”