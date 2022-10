Sabastián Caicedo, ex de Carmen Villalobos: “A veces vivimos atados a expectativas que al final no terminan siendo lo que esperábamos”

El actor colombiano Sebastián Caicedo compartió una reflexión en su cuenta de Instagram, acompañando a unas fotos en las que aparece con un sencillo look de camisa blanca.

“A veces vivimos atados a expectativas que al final no terminan siendo lo que esperábamos. Es momento de soltar y hacer todo lo que nos lleve a volar tan alto como lo anhela nuestro corazón, y que sea nuestra esencia acompañada de Dios quienes guíen nuestro camino. Recuerda que eres la persona más importante de tu vida, que eres prioridad y no opción, cree en ti !! Bonito fin de semana !!”, dijo el actor colombiano en esta publicación que ha superado los 21,000 me gustas.

Las últimas fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram parecen ser de una sesión de fotos en la que participó y todas estas imágenes las ha publicado con pequeños mensajes.

“La mente crea lo que la mente cree!! El pasado ya pasó… El futuro no ha llegado… Vivamos al máximo el presente !!”, dijo también en una de esas publicaciones.

En el mes de julio Carmen Villalobos hizo oficial su separación de Sebastián Caicedo tras 13 años de relación. La actriz y presentadora colombiana lo hizo a través de un video en Instagram, en donde dio detalles de la situación que ya se venía rumorando hace meses.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia… Así que hoy, estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado durante tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dijo Villalobos en ese momento.

