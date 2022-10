Claves sobre inmigrantes, Green Card y el perdón de Biden por el uso de marihuana (podcast)

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para otorgar indulto a miles de personas detenidas por autoridades federales por consumo simple de marihuana, pero la decisión tiene sus limitaciones, sobre todo en materia migratoria.

La decisión del presidente Biden beneficiará a unas 6,500 personas, además de que el Departamento de Justicia podría dejar perseguir a quienes enfrentan ofensas por la portación para consumo de marihuana. Esto no contempla la producción, distribución y venta de esa droga.

El periodista Felipe de la Hoz, miembro de la Junta Editorial del Daily News en New York y co-fundador del boletín Border/Lines, explica cuáles son los impactos en asuntos migratorios.

“Es un poco extraño porque la idea de que se omite a las personas o que no tenían estatus migratorio al momento del delito, o que no lo tienen actualmente. Eso no es una omisión en la orden, tanto como explícitamente dicha. Tuvo que ser una decisión que se tomó por algún motivo, digamos que político“, dijo De la Hoz.

En el podcast “El Diario Sin Límites”, el periodista ayuda a explicar la orden del presidente Biden y un posible impacto a inmigrantes.

>> ¿Por qué Biden menciona a gente con Green Card en su orden ejecutiva sobre marihuana?

>> ¿Este indulto podría abrir los casos de inmigración al respecto?

>> ¿Qué tiene que ver el llamado “buen carácter moral” de un inmigrante y esta decisión del presidente Biden?

