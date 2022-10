Increíble: Dani Alves estuvo presente en El Clásico en las gradas del Santiago Bernabéu

En cada duelo importante de alguna disciplina deportiva muchas estrellas se citan en el Estadio donde se llevará a cabo el evento para no perderse ningún detalle. En esta oportunidad, en el fútbol el pasado domingo el Real Madrid y el FC Barcelona escribieron un nuevo capítulo en su rivalidad y a pesar de la victoria del conjunto merengue, un ex jugador de los catalanes se citó en el Santiago Bernabéu.

Asimismo, dichas celebridades siempre se ubican en los palcos VIP o en asientos especialmente para ellos para evitar contacto alguno con los fanáticos. No obstante, en el caso de Dani Alves no fue así, ya que el brasileño decidió ver el partido desde las gradas como un hincha más, sin importar que estuviera rodeado de puros madridristas.

“Siempre hay que tener mucha personalidad para vivir cosas que uno nunca vivió. Viví el clásico hoy de una manera diferente, con sensaciones diferentes y con unas ganas tremenda de estar adentro. Que mal rodeado estuve pero alentando como un campeón”, escribió Dani Alves.

“Infelizmente para los culés no fue el resultado esperado, pero ser aficionado de un equipo es quererlo cuando las cosas no salen bien, es apoyar cuando el día no es el mejor y es también nunca dejar de amarlo pase lo que pase”, finalizó el brasileño.

Es importante resaltar que, Alves disputó un sin fin de Clásicos con el uniforme azulgrana y no es muy bien recordado por la hinchada merengue. Además, antes del pitazo inicial, el mismo brasileño bromeó con Iker Casillas en donde le recordó un gol que le anotó con un potente zapatazo.

De esta manera, el lateral derecho sigue rompiendo todos los estereotipos y volvió a demostrar que ve el fútbol de otra perspectiva sin importar las consecuencias que tenga. Para él, el fútbol le hace feliz más allá de estar adentro o fuera del engramado.

