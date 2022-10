A Adamari López le dicen: “Estás muy joven y bella para estar sola”

“Y de repente conoces a alguien y te das cuenta que quieres vivir el resto de tu vida sola”, fueron palabras que expresó Adamari López en uno de los divertidos videos en formato reel, ese que ella ha hecho suyo y con el que día a día graba y muestra a sus seguidores, quienes estallan en risas con las ocurrencias de la presentadora boricua de televisión.

Estos mensajes muchas veces causan risas pero también la reacción de los usuarios de las redes sociales pues los asocian a situaciones de la vida de Adamari López o dicen que son indirectas para Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, o para la novia de éste Evelyn Beltrán.

Este reel que habla de la soltería eterna fue recibido por los fanáticos de la conductora de ‘Hoy Día’ con risas, pero también sirvió para que algunas personas le expresaran sus opiniones sobre su vida sentimental, pues desde que finalizó su relación con Toni Costa hace más de un año no se le ha conocido ningún romance.

“Oh no, estás muy joven y bella para estar sola. No cierres las puertas de tu corazón y recuerda: los 5 dedos de tu mano no son iguales, bendiciones”, le dijo una de sus seguidoras en los comentarios del video.

“Date la oportunidad Adamari yo se que el indicado llegará”, “ Una mujer espectacular, talentosa y con clase no se queda sola, más bien se tarda en el proceso de escoger una persona que esté a la misma altura” y “No amiga, tú vales mucho, dale con todo” son otros de los mensajes que le dejaron a Adamari López en esta publicación.

Recientemente los seguidores de la boricua han estado hablando y diciendo que se dé la oportunidad de conocer un nuevo amor luego de que en algunas ocasiones se le viera bailando en compañía de un hombre llamado Martín Mitchel.

“¿Es su novio?, quien es!!!!, guapísimo y serían hermosa pareja”, “¿Son pareja? Solo pregunto porque se ven bonitos”, “Que lindos y felices se ven juntos, me encantan”, le dijeron a López tras verla bailando con el bailarín.

