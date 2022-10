‘La Reina del Sur 3’ vs ‘La Madrastra’: ¿A quién le fue mejor?... Aunque pareciera que a la serie protagonizada por Kate del Castillo, no le fue bien, porque no le pudo ganar a Univision, y a la novela de Aracely Arámbula triunfó porque le ganó a ‘Infiel’, si hubieran competido estarían al revés en esta historia.

Ambas cadenas tenían estrenos ambiciosos, Telemundo la serie que suele ser, junto a ‘El Señor de los Cielos’, su éxito asegurado, y Univision a , una de las telenovelas más vistas en la historia del género, y protagonizada por . Aunque la última novela de la Chule en dicha cadena, ‘Corazón Salvaje’, fue un fracaso y se terminó dando en el horario de medianoche.

No fueron en el mismo horario, ‘La Reina del Sur 3’ a las 9/8 PM Centro competía directo con ‘Los Ricos También Lloran’. Mientras que ‘La Madrastra’ va a las 10/9 PM Centro enfrentándose a ‘Infiel’.

Como te dijimos al comienzo de este artículo, en su primer día, Telemundo no pudo destronar a Univision en ninguno de sus estratos de públicos. Aunque la diferencia no fue arrasadora, no lo logró.

Según los números de Nielsen, la medidora oficial de rating así estuvo la competencia:

En el público que abarca de 28 a 49 años, que como siempre te contamos, es el codiciado porque es el que miran los anunciantes a la hora de elegir a quien auspiciar, ‘La Reina del Sur 3’ hizo 472 mil, mientras que ‘Los Ricos también Lloran’ lo superaron con 531 mil.

Si nos vamos a la medición del público general desde los 2 años en adelante, Telemundo con su serie debut llegó a un promedio de 1 millón 200 mil; mientras que Univision obtuvo 1 millón 400 mil.

¿QUE HUBIERA PASADO SI ‘LA REINA DEL SUR 3’ HUBIERA COMPETIDO CON ‘LA MADRASTRA’?

Para esa pregunta te tenemos una respuesta que te dejará como conejo lampareado, ¿por qué? Porque si alguna de las dos cadenas hubiera tomado la decisión de poner a competir ‘La Reina del Sur 3’ con ‘La Madrastra’, otro hubiera sido el triunfador.

Es que si bien en su debut la novela protagonizada por Aracely Arámbula superó a ‘Infiel’ de Telemundo en 442 mil versus 265 mil; y 1 millón 100 mil contra 814 mil, en competencia ‘La Reina’ le hubiera ganado a ‘La Madrastra’.

Solo basta hacer el comparativo. Mientras en el público de 18 a 49 años ‘La Madrastra’ hizo 442 mil, ‘La Reina del Sur’ lo superó con 472 mil. Y en el público general la de Univision llegó 1 millón 100, la de Telemundo creció con 1 millón 200 mil.

Si bien la diferencia no es tan grande, tengamos en cuenta que es un segmento de horario en el que, salvo momentos específicos como ‘La Casa de Los Famosos’, siempre el ganador es Univision.

Aún es muy pronto para sacar un veredicto de fracaso, estamos tan solo al primer capítulo y el panorama puede cambiar drásticamente. Pero lo que sí podemos ver, según lo que te hemos compartido, es que ninguna de las dos han tenido un buen comienzo: ni la que no superó el rating, ni la que ganó en su horario.

