FBI y otras agencias federales en Puerto Rico allanan varias oficinas y una residencia de parientes del gobernador Pedro Pierluisi

Por Carlos Tolentino Rosario y Alex Figueroa Cancel

PUERTO RICO – Agentes de varias agencias federales, entre ellas el Negociado federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Vivienda federal, allanaron este jueves dos oficinas y una residencia en San Juan, todas a nombre de dos parientes del gobernador Pedro Pierluisi.

En la mañana de hoy, autoridades federales allanaron un apartamento en el complejo Paseo del Bosque, en San Juan, que pertenece a Eduardo Pierluisi Isern, primo del mandatario del país.

Fuentes de El Nuevo Día confirmaron, además, que hay otras órdenes de allanamiento que se están diligenciando, incluyendo una en el bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC, que aparece registrado a nombre de Walter Pierluisi Isern, hermano de Eduardo. Mientras, la tercera intervención se realiza en las oficinas de American Management and Administration Corporation. Tanto el bufete como las oficinas de American Management and Administration Corporation están ubicadas en el 1541 de la calle Ponce de León en San Juan, lugar donde se encuentran en este momento los agentes federales.

Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estados, ambas entidades son presididas por Walter Pierluisi Isern, que también figura como tesorero de ambas.

Walter Pierluisi Isern fue el director político del gobernador durante la campaña para los pasados comicios. En ese entonces, Eduardo Pierluisi Isern, también, estaba dentro del equipo de campaña del ejecutivo y fungía como director de avanzada, corroboró este diario.

Las órdenes de allanamiento son parte de una investigación acerca de irregularidades en labores administrativas del Gobierno, supo este periódico por informantes con conocimiento del proceso.

Cuestionada sobre dicha información, la portavoz del FBI en Puerto Rico, Limary Cruz Rubio, rehusó entrar en detalles respecto a dónde se desarrollan las intervenciones, contra quiénes o por qué se investiga, y solo confirmó que “hay agentes que están realizando labores investigativas en la calle”.

“Lo que están haciendo es en conjunto con HUD-OIG (Departamento de Vivienda federal e Inspector General de Estados Unidos) no somos la única agencia envuelta, aunque sí estamos trabajando el aspecto criminal de la investigación”, explicó vía telefónica.

La Oficina del Inspector General es la agencia encargada de investigar cualquier tipo de violación de leyes administrativas de Estados Unidos.

Entregaron celulares y computadoras

Los abogados de Walter Pierluisi Isern, Osvaldo Carlo Linares y Eduardo Ferrer, indicaron en una aparte con la prensa frente a las instalaciones de la compañía que le suministraron a las autoridades federales “todo” lo que solicitaron.

“Se prestó total cooperación. Se entregaron teléfonos con las claves y todos los números secretos. Con las computadoras también se hizo lo mismo y se creó un acceso para que los agentes pudieran entrar porque es una información que está en la nube. Todo lo que pidieron se suministró”, manifestó Carlo Linares.

El licenciado también resaltó que el allanamiento en la casa de Eduardo Pierluisi Isern fue para incautar el teléfono celular de su cliente, Walter Pierluisi Isern. Sin embargo, el móvil fue entregado en las oficinas ubicadas en la calle Ponce de León.

“Él ya se había ido de la casa, como había salido, los agentes tocaron y ya no había nadie en la casa”, manifestó el abogado.

— ¿Desde las 5:00 de la mañana?, le cuestionó la prensa.

— Sí, hay gente que sale temprano, contestó.

Sobre la razón del allanamiento a la casa de Eduardo Pierluisi Isern en búsqueda del celular de Walter Pierluisi Isern, Carlo Linares dijo que es porque su cliente ”tiene una propiedad fuera de Puerto Rico y, básicamente, su familia está fuera de Puerto Rico”.

Asimismo, el licenciado manifestó que su cliente se mostró “preocupado” y que la intervención “le tomó por sorpresa”, ya que los federales no se habrían comunicado con él antes del allanamiento.

“A mi cliente no se le ha informado en ningún momento que es tarjeta de investigación”, dijo.

Mientras, Ferré confirmó que Eduardo Pierluisi Isern trabaja en la compañía allanada.

“Él es parte de la administración de American Management”, reafirmó.

“Hasta ahora no tenemos razón para pensar que (Eduardo) está envuelto en el proceso. Si lo está, en algún momento lo discutiremos”, añadió Carlo Linares.

Ferré apuntó que el proceso va dirigido a las corporaciones y que “no hay ningún tipo de alegación” contra Walter o Eduardo Pierluisi Isern en su caracter personal.

Reacciona el gobernador

Por su parte, el mandatario del país reaccionó al allanamiento y aseguró que “nunca” ha estado en la propiedad que fue allanada.

“Realmente, no tengo detalles sobre ese asunto. Por lo que vi en los medios, estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío. Específicamente, su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Somos primos terceros. Confirmo que sí, es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que, aparentemente, está en curso. No tengo detalle alguno”, manifestó.

Asimismo, negó que el FBI se contactara con él sobre esta pesquisa.

“Mi administración siempre coopera plenamente con las autoridades federales de ley y orden, sin excepción”, aseguró.

Las expresiones del primer ejecutivo del país surgieron tras ofrecer un mensaje en la convención de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Vivienda no ha recibido requerimientos

Por otro lado, el Departamento de la Vivienda indicó que, hasta el momento, las autoridades federales no le han solicitado información sobre la empresa allanada, que mantiene contratos activos con la agencia, según datos de la Oficina del Contralor.

“Al momento, la Administración de Vivienda Pública no ha recibido requerimiento o solicitud de información de la compañía, American Management Administration, por parte de la Oficina del Inspector General Federal o HUD”, indicó el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado.

De acuerdo con la Oficina del Contralor, American Management and Administration Corporation mantiene cuatro contratos activos con el Departamento de la Vivienda y los municipios de Yauco y Peñuelas. Los acuerdos alcanzan un monto total de $6,262,225.

