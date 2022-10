Salvador Zerboni dice que rechazó a Daniella Navarro en ‘La Casa de los Famosos’ porque ella no le gusta

Salvador Zerboni fue invitado a ‘Siéntese quien pueda’, el programa conducido con Julián Gil, y enfrentó un picante reto en el que habló, entre otras cosas, del acercamiento que tuvo con Daniella Navarro en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, cuando ambos estaban a solas, pero que no pasó más allá de unos besos en el cuello.

En medio del reto que estaba enfrentando Salvador Zerboni le preguntaron que si le había molestado que en redes sociales le dijeran que era “homosexual” por haber rechazado a Daniella Navarro en el reality show de Telemundo.

“Lo que ellos llaman de una forma despectiva, yo apoyo a toda la gente que es homnosexual, no le veo nada de malo y no, no lo hice por eso: lo hice porque soy un caballero y porque la respeto… y porque no me gusta”, soltó el actor mexicano.

“¿Querías la verdad, no? No estoy diciendo nada malo”, dijo Zerboni tras la reacción de Julián Gil y Alejandra Jaramillo, quien fue la que le hizo la pregunta.

El acercamiento que tuvieron Navarro y Zerboni en ese momento, en una habitación a oscuras y sobre una mesa de billar, no pasó a mayores pero el público en ese momento manifestó sus opiniones al respecto:

“Estos dos no son fáciles. Candela pura. Veremos qué pasa hoy su última noche en la suite”, “Ahí no hay química , lo que hay es lujuria”, “Se nota la tensión”, “Me encanta Salvador muy respetuoso pero la tentación está allí y él trata de no caer”, “Ella soltera, él soltero, no tienen que rendirle cuenta a nadie”.

Finalmente, esa situación quedó allí y poco tiempo después Navarro comenzó su acercamiento y posterior relación sentimental con Nacho Casano, días antes de que terminara el reality show. Ya una vez fuera del programa, Casano y Navarro continúan con su amor y tienen planes de viajar a París para que él sea presentado ante Uguiella, la hija de la venezolana, como su novio formal.

