Exginecólogo de UCLA declarado culpable en caso de abusar sexualmente de sus pacientes

Un exginecólogo y obstetra de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) fue declarado culpable de cinco cargos por agredir sexualmente a pacientes bajo su cuidado en un tribunal de Los Ángeles.

El jurado halló al Dr. James Heaps, de 65 años, no culpable de siete de los 21 cargos, fue condenado por tres cargos de agresión sexual por fraude, dos cargos de penetración sexual de una persona inconsciente y explotación sexual de un paciente, informó la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles en un comunicado.

Heaps se declaró inocente de 21 cargos de delitos graves en las agresiones sexuales de siete mujeres entre los años 2009 y 2018. Negó haber actuado mal.

Su detención en 2019 por los cargos de abuso sexual trajo a otros acusadores, además de múltiples casos contra el sistema de la UCLA que le ha costado cientos de millones de dólares en acuerdos.

El jurado absolvió al hombre de siete de los 21 cargos, pero no pudieron llegar a una decisión unánime sobre los otros nueve cargos restantes, de acuerdo con el comunicado.

El exginecóloco permanecerá bajo custodia hasta la sentencia, declaró su abogado Leonard Levin. La audiencia para el fallo está pautada para el 17 de noviembre, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Asimismo, los abogados del acusado planean pedir un nuevo juicio, expresó Levin.

La conducta inapropiada del exmédico argumenta en la acusación fue llevada a cabo entre los años 2009 y 2018. Heaps laboró a tiempo parcial en el centro de salud para estudiantes de UCLA desde 1983 hasta 2010 y para el 2014 fue contratado por UCLA Health.

University of California agreed to pay $375M to 312 people who reported sexual abuse by an ex-UCLA gynecologist, bringing total settlements to $700M.



James Heaps allegedly abused hundreds from 1983-2018, including cancer patients. Women say UCLA intentionally ignored the abuse. pic.twitter.com/QSeeDQy1oG — AJ+ (@ajplus) May 25, 2022

Las mujeres que presentaron las demanda declararon que la universidad ignoró sus quejas y deliberadamente escondió el abuso que sucedió por décadas durante los exámenes centro de salud estudiantil de la UCLA, el Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA o en la oficina del campus de Heaps.

Por su parte la UCLA, reconoció que recibió una denuncia de abuso sexual contra el exginecólogo de una paciente en diciembre de 2017 y abrió una investigación al mes siguiente que concluyó que fue agredida y acosada sexualmente, manifestaron los abogados.

No obstante, Heaps siguió con sus prácticas hasta su retiro en junio de 2018 en medio de la polémica. La UCLA no reveló los hallazgos que obtuvo durante las investigaciones hasta noviembre de 2019, meses después de que el exmédico fuera detenido. #BREAKING: District Attorney George Gascón announced today that jurors convicted James Mason Heaps, an obstetrician-gynecologist formerly employed by the University of California, Los Angeles, on five counts in connection with the sexual assaults of some of his patients. pic.twitter.com/wI0KhDSs9c— George Gascón (@LADAOffice) October 21, 2022

