De padrastro a pareja: mujer relata por Reddit cómo su esposo la dejó para emparejarse con su hija cuando joven cumplió 18 años

Una mujer relató por Reddit su decepción y disgusto luego de que su exesposo iniciara una relación con su hija cuando ésta cumplió 18 años.

Cuando la estadounidense de 40 conoció al que se convirtió en su esposo, su hija tenía 3 años.

Conseguir pareja siendo madre soltera resultó una tarea difícil para ella, por lo que haber conocido a un hombre que supuestamente estaba interesado en servir como padre de su hija se sintió muy satisfactorio.

“Mi vida se sentía perfecta. En el 2010, yo tuve un hijo con mi esposo. Mi vida en ese momento estaba completa. Yo tenía dos hijos. Un gran esposo. Una casa. Auto. Un buen trabajo. Mi vida era maravillosa”, compartió en la red social.

Siete años después, lo que parecía un sueño se convirtió en pesadilla.

Poco después del cumpleaños número 18 de la joven, Mark anunció que quería separarse.

“El me dijo que ahora tenía una relación con mi hija y que me dejaba por ella”, narró Tiffany.

“Yo no podía creer eso. No podía procesarlo. Me sentí desolada, molesta, disgustada, furiosa — cada sentimiento que podía experimentar”, añadió.

Según relató, su esposo nunca le dio sospechas sobre la relación con su hija.

“Mi ahora exmarido nunca me dio vibras raras; pero, si se juntó con mi hija cuando esta tenía 18, estoy segura que algo estaba pasando mientras ella era menor“, consideró.

Sin embargo, nada de lo que dijo evitó que ambos abandonaran la casa y permanecieran juntos.

A juicio de Tiffany, la joven no tiene la capacidad de entender su molestia.

“Ella no puede ver cómo eso es malo o asqueroso. A ella no le importa eso. Ella tampoco ve un problema, obviamente. ¿Pero mi propia hija?, hazme el favor”, añadió la usuaria.

Un año después de ambos juntarse, la joven quedó embarazada de quien fuera de padrastro. En ese momento, Tiffany decidió cortar cualquier vínculo con ambos. Al hombre supuestamente no le interesa relacionarse con el hijo que tuvo con ella.

“Mi hijo ha tenido algunos momentos difíciles para entender por qué su hermana y su padre ya no están. Yo no le he dicho la verdad”, se sinceró.

“Tal vez yo deba, pero él solo tiene 10 (años). Yo le dije que su hermana se fue a la universidad y que su padre se fue lejos por un tiempo”, agregó.

De lo anterior hace cuatro años y la joven, hoy con 22, procreó un segundo hijo con el hombre. Este tiene 44.

Prácticamente, Tiffany es abuela de los menores y su hijo es medio hermano de los niños.