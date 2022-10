Paola Durante cuenta entre lágrimas cómo fue que le robaron todos sus ahorros del banco

Paola Durante, quien trabajó como edecán en el programa “¡Pácatelas!”, del fallecido conductor Paco Stanley, denunció entre lágrimas que fue víctima de un fraude y le robaron todos sus ahorros.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte a Banamex, no sé si me van a ayudar o no“, dijo Durante, de 47 años, a través de un video que subió a redes sociales.

“No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o estoy mal, pero solo quiero contarles que tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca”, sostuvo.

“El día de antier me dijeron que yo había hecho un préstamo, yo nunca pedí un préstamo en el banco. Me hicieron un depósito y llamaron según del banco diciendo que había solicitado un préstamo, cosa que no fue asó, dijeron que tenía que devolver ese dinero porque si no lo tenía que pagar, devolví ese dinero y cuando abrí mi cuenta de ahorros al otro día, la cuenta estaba en ceros.

Mira aquí el video

Finalmente, Paola Durante previno a sus seguidores de las estafas.

“Tengan mucho cuidado si les mandan dinero o les llega dinero a su cuenta, mejor repórtenlo en el banco. Sé que caí. Fui de las primeras en decir: ‘Cuidado con lo haters, cuidado con los rateros, pero caí’”, expresó.

