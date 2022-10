Raphy Pina explica en Instagram cómo es su vida en la cárcel

Raphy Pina está en la cárcel cumpliendo una condena de 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego y desde la cárcel el empresario de la industria musical ha podido comunicarse con el exterior y hasta grabar largos videos para Youtube, situación que pudo haber llamado la atención de unos cuantos seguidores.

El productor boricua usó su cuenta de Instagram para explicar cómo vive y cómo se comunica con el exterior desde la cárcel. “¿Qué hace un preso como Pina? Pues un preso como Pina, podrá tener la fortuna fuera de las rejas pero en la cárcel es igual a los demás”, comenzó Pina.

En el texto compartió explicó que tiene acceso a 6 teléfonos que provee la prisión y tiene un límite de 510 minutos para llamadas al mes. Cada llamada puede durar 10 minutos y se debe esperar 15 minutos más para volver a usar el teléfono. Además, tiene acceso a correos electrónicos con 6 computadoras que también provee la prisión y por cada email cobran unos centavos.

“Hay que tener dinero en la cuenta para realizarlo. Cada email es verificado por el dept de corrección y le dan aprovech a lo que ellos entiendan. ¿Ya pueden entender un poco más de mis mensajes, cierto? También recibimos cartas y enviamos las veces que queramos, tenemos un área de recreación Gigante que tiene gym pasivo, máquinas de hacer ejercicios, cancha de balompié, 4 canchas de baloncesto, 5 de handball”, continuó explicando el empresario de la industria musical.

Sobre las visitas detalló que puede recibirlas 2 veces al mes y 2 personas por cada visita que tienen una duración de 2 horas. “Se hablan a través de una cortina de plástico transparente y no puedes tocar a la visita en ningún momento”.

“A mi no me vean derrotado pues deje todo corriendo, veanlo como que estoy aquí en el piso de una prisión, pero no es por que me caí, es por que estoy esperando mi turno para volver a jugar handball que soy malo, pero no me quito cómo en todo. También estoy estudiando para aprender y me restan tiempo y ver a mi familia lo más pronto posible”, dijo Pina también, pues el texto está acompañado de una foto de él sentado en el piso de la prisión donde cumple su condena.

