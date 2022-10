Regalan cientos de miles de aguacates en Filadefia

Cientos de miles de aguacates fueron regaladas en un gran evento en Filadelfia debido a un excedente del fruto verde.

La organización sin fines de lucro de redistribución de alimentos Sharing Excess anunció el evento en FDR Park para regalar miles de aguacates sobrantes.

El ?Avogeddon? dio inicio el miércoles pasado por la tarde y concluiría este viernes, sin embargo, terminó un día antes de lo pensado. Los aguacates se agotaron antes de tiempo, de acuerdo con Sharing Excess, ?El excedente ha encontrado muchos hogares?.

La organización anució el reparto gratis a todos en Filadelfia. “Individuos, organizaciones sin fines de lucro, restaurantes, cualquiera que se te ocurra”, dijo Victoria Wilson, directora de operaciones de Sharing Excess, al medio local Wooder Ice.

No había límite para la cantidad de aguacates que una persona podía tomar.

“Hemos despejado nuestros horarios, y nuestro equipo cargará autos todo el día, todos los días, a partir del miércoles por la tarde, y continuará el jueves y el viernes hasta que se acaben”, advirtió Wilson.

Según reportes de Billy Penn, desde el primer día, cientos de autos esperaban en una fila que se extendía desde el interior del parque South Philly y bajaba por Pattinson Avenue, mientras que otras personas llegaban en bicicleta y a pie, mientras que helicópteros medios informativos volaban en círculos por encima.

Sharing Excess comenzó a repartir la fruta el miércoles al mediodía, y en tres horas, todos habían sido reclamados.

La organización logró deshacerse de 230,000 aguacates en 60 palets solo el miércoles. También entregó el valor de dos camiones, alrededor de 150,000 aguacates, a bancos de alimentos como Philabundance y Share Food Program.

Avogoing, Avogeddon, AvoGONE

NO MORE AVOCADO

THANK YOU PHILADELPHIA FOR COMPLETELY

CLEARING US OUT.

The surplus has found many many homes.

Tomorrows Avogeddon is officially cancelled. Thank you to everyone who came out- especially our volunteers. We LOVE ya?ll??? pic.twitter.com/BTI4BuGqma

— Sharing Excess (@sharingexcess) October 20, 2022