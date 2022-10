Los Tigres del Norte se enteran de la muerte de su madre en pleno concierto

Los Tigres del Norte han acariciado el éxito en el escenario con corridos que los han coronado como los auténticos “Jefes de Jefes” del regional mexicano, pero también la muerte ha sorprendido a los hermanos Hernández, y les ha dado un tremendo “golpe en el corazón”.

La noche de este sábado, Los Tigres del Norte tuvieron una terrible noticia mientras realizaban una presentación, esta vez en Querétaro: su mamá, doña Consuelo Angulo de Hernández, falleció.

“Los Incansables”, con más de 50 años de trayectoria, realizaban otra fecha de La Reunión Tour, y esta lamentable información la recibieron mientras cantaban. Fue “El Tigre Mayor”, Jorge Hernández, quien decidió compartirla con su público durante su actuación.

“Tenemos un nudo en la garganta porque nos acaban de avisar que nuestra madre falleció“, dijo Jorge a la audiencia. “Si ven lágrimas que salen, pues nos disculpan… pero que siga (la fiesta), porque ella nos decía: ‘El público es primero’“.

Los músicos nacidos en Rosa Morada, región de Mocorito, Sinaloa, recibieron aplausos de sus fans.

Fallece la mamá de los Tigres del Norte y pleno show les dan la noticia ??? QEPD ? Doña Consuelo Ángulo . de cariño le decían mamá Chelo ?? pic.twitter.com/XAMVq0VQip — JUANGABRIELA??JACKSON ? (@YoZhoy) October 23, 2022

De acuerdo a reportes del espectáculo, Los Tigres del Norte volvieron a dirigirse al público para aclarar que doña Consuelo no había fallecido, sino que había sufrido un infarto y había sido reanimada.

Sin embargo, este domingo, Martin Fabian y Alfonso de Alba, dos personas cercanas a los hermanos Hernández, confirmaron que la mamá de Jorge, Hernán, Eduardo, Luis, así como de Raúl, el llamado “Tigre Solitario”, partió a mejor vida.

“Amanecimos con esa noticia del grupo. Ellos trabajaron en Querétaro, pero ya se fueron esta mañana para reunirse con la familia. Sí, la señora falleció. Nos dijeron que fue a las 5:00 de la madrugada (del domingo)“. View this post on Instagram A post shared by MIA Records (@miarecordslabel)

La mamá de Los Tigres del Norte enfrentaba problemas de salud, según los allegados.

“Es oficial, sí falleció. Hablé con Hernán, muy leve, y ya se imaginará cómo se encuentran todos, pero yo no tengo ningún comentario al respecto”, indicó Alba.