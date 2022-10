Cristian Zuárez habló de la presunta infidelidad que habría cometido Laura Bozzo cuando estaban juntos

El argentino Cristian Zuárez ofreció una entrevista en exclusiva para ‘La Mesa Caliente‘ momento que aprovechó para hablar de la presunta infidelidad por parte de la presentadora peruana, Laura Bozzo, debido a que ellos sostuvieron una relación sentimental de al menos 17 años.

“Estábamos hablando especialmente de lo que está sucediendo con Shakira y Piqué de que muchas veces, y decíamos de la muchacha Clara que ella no sabía que estaba con Shakira porque muchas veces la persona que quiere comenzar esta relación extramarital no le cuenta la verdad a esta otra persona, ¿Tú crees que esto te sucedió a ti?“, le mencionó Myrka Dellanos al músico.

Zuárez quiso ser claro ante la circunstancia que llegó a vivir hace algún tiempo con su ex. A su vez, explicó que no le ve sentido que luego de haber transcurrido tanto tiempo la otra persona se sienta arrepentida por lo ocurrido.

“Totalmente, pero también seamos claros. Yo te puedo aceptar que digas eso al año, a los dos meses de aceptar una relación, pero no después de 17 años. Después de 17, ya caducó. No puedes decir que te arrepentiste o que fue el único amor que te amó en la vida”, destacó.

“Yo he demostrado y a ustedes les consta, los que me conocen del medio, las cosas que yo habré hecho por esa mujer. Estuve tres años arrestado al lado de ella y que no me valoren mi tiempo“, manifestó Cristian.

Además, explicó que llegó una etapa de su vida bastante compleja en la que se vio sumergido en problemas. Sin embargo, destacó que: “Ella hizo un casting, cuando estábamos en arresto domiciliario que a los hermanos le pedía que le trajeran hombres y ella elegía”.

Zuárez también dio su opinión de lo que fue el programa de entretenimiento más sonado de aquel momento, pues se trata de ‘LCDL2’. Agregó que parte de lo transmitido habría sido mal trabajado.

“Ella participa en un programa en el que lógicamente es contratada y ella puede hablar lo que quiera, yo estoy de acuerdo con eso porque entiendo lo que es un reality, pero de ahí a no tomarse el tiempo de hablar de lo que habló, el que lo editó, lo editó mal“, explicó.

