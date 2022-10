Britney Spears parece despotricar contra Selena Gomez

Britney Spears es una persona muy activa en las redes sociales. Mientras muestra algunos detalles sobre su vida privada y comparte videos de ella bailando, también se convierte en protagonista de algunos escándalos por las declaraciones que hace en sus posts.

La princesa del pop escribe textos, en su mayoría extensos, donde relata qué está ocurriendo con su vida o da a conocer algunos pensamientos que existen en su mente y su última publicación de Instagram ha dejado a sus fanáticos en estado de shock.

Y es que muchos creen que es una sombra arrojada hacia Selena Gomez, la que hasta ahora se consideraba una buena amiga suya, por un discurso que dio en 2016 en los American Music Awards en el que pidió a sus compañeros que dejaran de alardear de sus cuerpos en las redes sociales.

“¿No te encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes para recibir premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram?”, mencionó Britney bajo una instantánea de sí misma en la que lucía un bikini rojo.

Luego parece referirse al video musical de Selena y BLACKPINK para ‘Ice Cream’, en el que se divierten degustando un helado.

“Dicen que eso es algo que ellas no harían nunca, y sin embargo, esas mismas mujeres son las que consiguen que se hagan videos de $4 millones de dólares sobre chupar y lamer helados caseros”, señaló Spears.

“Al dar discursos justos que avergüenzan a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles a esas personas que no sean hipócritas” Britney Spears

Esto sorprendió a los fanáticos, ya que no costó demasiado adivinar que se estaba refiriendo a la actriz de ‘Only Murders in the Building’.

Gomez acababa de ganar el premio a la Artista Femenina de Pop/Rock Favorita y usó su discurso de aceptación para enviar un mensaje sobre la imagen corporal.

“No quiero ver sus cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay en sus corazones. No estoy tratando de obtener la validación, ni la necesito más”, fueron las palabras de la cantante de ‘Lose You To Love Me’, a las que los internautas pronto hicieron conexión con las declaraciones de Britney.

Entonces, ¿Britney Spears criticó a Selena Gomez? La propia ex de Justin Bieber aún no ha reaccionado al furor desatado por los comentarios. Britney Spears seems to shade Selena Gomez?s 2016 AMAs speech and her music video with BLACKPINK ?Ice Cream? in her latest post. pic.twitter.com/MvA7pTMDVB— Pop Base (@PopBase) October 26, 2022

