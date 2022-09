Britney Spears aparece llorando en un nuevo video y causa preocupación por su bienestar

Britney Spears ha tenido una de las vidas más difíciles en la industria del entretenimiento. A lo largo de la última década, intentó desprenderse de su familia, pero la tutela en manos de su padre Jamie, le impedía independizarse al cien.

Sin embargo, 2021 representó grandes momentos para Britney, ya que finalmente superó todas las adversidades que se le presentaron y, después de una ardua e intensa contienda judicial, ya puede decir que es libre.

Desde entonces se le ha visto disfrutando de su libertad mientras usa sus redes sociales donde comparte regularmente publicaciones sobre su vida, aunque recientemente dejó un poco consternados a sus millones de fans después de que apareció llorando en un nuevo video.

La grabación no estaba fuera de lo común para la princesa del pop, que con frecuencia se muestra haciendo varios pasos de baile frente a la cámara, pero luego estalló en llanto y comenzó a desmoronarse, lo que causó preocupación por su bienestar.

“Ha pasado un tiempo desde que lloré frente a la cámara”, escribió bajo su clip. “No es una ruptura, es una liberación que he necesitado durante mucho tiempo. ¡Experiencia espiritual segura! ¡Creo que necesito hacerlo más de esa manera!”, aseguró de inmediato.

A pesar de la aclaración, los seguidores de Britney seguían preocupados por ella y en comentarios la instaron a buscar terapia para su salud mental.

“Esta mujer necesita ayuda antes de que sea demasiado tarde”, “Si amas a esta mujer, deja de alentar este comportamiento”, “Este no es un comportamiento normal, ella ha pasado por mucho y claramente parece que está a punto de perder la cabeza. Esto es triste”, “Realmente necesitas ayuda. Y no, no soy un enemigo por decirlo, por el contrario, queremos su bienestar y necesita ayuda para procesar su terrible experiencia. Siento que no tiene a nadie”, expresaron.

Sigue leyendo: Simon Cowell intentó arrebatarle la canción ‘Baby One More Time’ a Britney Spears

– Britney Spears se disculpa con Christina Aguilera por hablar mal de su cuerpo: “Es una proyección de mis inseguridades”

– Lynne Spears comparte emotiva foto junto a Britney y le pide a la cantante hablar en privado: “He intentado todo”