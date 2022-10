Thierry Henry con ironía: “Si el FC Barcelona tuviera otro entrenador, el volcán entraría erupción”

Xavi Hernández, está teniendo una segunda temporada con el FC Barcelona para el olvido después de sumar derrotas, tras derrotas. Esta última ante el Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou (3-0) para sentenciar su eliminación de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Debido a esto, el francés y muy bien recordado por la afición azulgrana, Thierry Henry, ha querido reiterar que la crisis en el club no ha estallado como es debido al tratarse del técnico catalán. Es decir, si no estuviese él en el banquillo, el volcán haría erupción fácilmente.

“En el Barcelona no hay tiempo, esa es una de las cosas más complicadas. La gente espera ganar ya mismo, especialmente después de que necesiten ganar después de la inversión en verano. Si ahora hubiera otro entrenador en el Barcelona, lidiando con lo que está pasando, habría un volcán mayor del que hay”, comentó Thierry Henry.

“El volcán se habría puesto en erupción. Pero como es con Xavi está bien. Van segundos en la Liga y todos sabemos que Lewandowski debería haber marcado contra el Bayern en Múnich. Esa no es su culpa. Igual que la mano de Dumfries, pero eres el entrenador del Barça y te van a juzgar”, prosiguió el francés en el programa CBBSSportsGolazo.

El De Terrassa ha sufrido derrotas muy dolorosas esta campaña, en primera instancia ante el Bayern de Múnich en Alemania y en Barcelona, mientras que Italia también cayó ante el Inter de Milán, la cual terminó de sentenciar sus aspiraciones para acceder a los octavos de final.

Además, también no pudo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, la cual le arrebató el liderato de la Liga de manera momentánea. Debido a esto, Xavi Hernández ha sido cuestionado con su puesto en el banquillo azulgrana.

“Las dudas empezarán a crecer, no solo es el entrenador. Se cuestionarán otras cosas también. Si eres el capitán del barco, obviamente tendrás que dar más explicaciones. Va segundo en La Liga, yo no he dicho que vaya a perder el trabajo. Pep Guardiola empezó entrenando con nosotros, así que no se puede comparar tampoco”, prosiguió el ex jugador azulgrana.

“Creo que Xavi Hernández está haciendo un gran trabajo, como también pienso que a Steven Gerrard no se le dio el tiempo suficiente en el Aston Villa. Necesitas dar tiempo, sea o no un ex jugador”, finalizó Thierry Henry.

De esta manera, el FC Barcelona volverá a disputar la Europa League por segunda temporada consecutiva y en la misma, estará Xavi Hernández como entrenador. Todo esto después de haber recibido refuerzos de la calidad de Robert Lewandowski, Jules Koundé y Raphinha.

