Jovencita es disparada fatalmente tras rechazar coqueteos de un criminal en una fiesta en Brooklyn

Un hombre fue acusado de quitarle la vida a una adolescente en una fiesta en una casa de Brooklyn, quien la baleó porque ella rechazó su coqueteo y además lo habría insultado, declararon los fiscales.

El sospechoso identificado como Javone Duncan, de 22 años, estaba coqueteando con Raelynn Cameron, de 17 años de edad, en la reunión dentro de un apartamento el pasado 10 de octubre, pero la joven no estaba interesada en el hombre, informó David Ingle, asistente del fiscal de distrito, en la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Brooklyn de Duncan.

“(Raelynn) le dijo al acusado que le chupara la p***”, dijo Ingle. “(Duncan) blandió una pistola y disparó a la víctima en el pecho”.

La madre de la adolescente, Cassandra Adams, le dijo al medio Daily News que Duncan se le insinuó a su hija varias semanas antes de la fiesta y cuando ella lo rechazó, él la abofeteó.

“Vio a mi hija, y mi hija dijo: ‘Te dije que no me gustas’, y él la abofeteó por defenderse”, manifestó. “Eso sucede mucho cuando estas chicas no quieren meterse con un tipo basura”.

El hombre tiene un largo historial de detenciones por armas, incluidos dos en 2020, cuando la policía lo halló con una pistola en una parada de tránsito, dijo el representante.

Tras el arresto, Duncan presuntamente le disparó a la jovencita. En cambio, el acusado aseguró “que observó a su amigo dispararle a la víctima y que él no lo hizo”, dijo la ADA.

Ingle dijo que Cameron y Duncan eran “conocidos”.

Por su parte, el juez Simion Haniff ordenó que el hombre fuera arrestado sin derecho a fianza.

“No hay duda al respecto. Está acusado de asesinato en segundo grado. Estás viendo la vida al revés”, expresó el juez. “El resultado final, Sr. Duncan, es una mujer joven muerta y usted es la supuesta causa de eso, y con base en eso lo enviaré a prisión preventiva”.

La bala impactó en el corazón y en el pulmón de la adolescente, de acuerdo con la denuncia penal.

Duncan se declaró inocente cuando lo sacaron de la comisaría del distrito 7.5 el miércoles en la noche.

Cameron, que residía en Far Rockaway, Queens, fue a la fiesta en Eldert Lane cerca de Dumont Ave. a petición de su prima, informó su familia.

La adolescente estaba recién graduada de la escuela secundaria, estaba a solo 10 días de cumplir los 18 años, apareció en pijama para encontrar a un grupo de amigos.

Adams dijo que el primo de su hija se alejó de la fiesta y la dejó en una habitación con Duncan. La joven le envió un mensaje de texto a un miembro de su familia para pedirle ayuda, pero fue baleada antes de que pudieran ayudarla.

Cameron fue arrastrada a un ascensor y arrojada al vestíbulo. Algunas fuentes policiales revelaron que la adolescente le dijo a los socorristas que le dispararon accidentalmente y se negó a identificar a sus atacantes antes de morir.

Sin embargo, su madre cree que ya había perdido la vida cuando la dejaron tirada en el vestíbulo.

“Él no le disparó a mi hija por accidente. Él le disparó en blanco porque estaba enojado con ella, porque ella no aceptó sus avances”.

La madre especuló que su hija estaba preparada para estar en la habitación con el sospechoso.

“Ella no quería ninguna disculpa… Solo quería que él la dejara en paz”, dijo la angustiada mujer.

“Estoy muy molesta porque mi hija no puede… un adolescente no puede decirle a un chico que no, y el chico simplemente los deja en paz”, expresó.

