La doctora Nancy asegura que a la hora de buscar pareja, ella tenía un GPS para elegir porquería

Durante años, la doctora Nancy Álvarez no supo escoger sus parejas y eso la llevó a investigar y buscar la raíz del problema. Como resultado de esos años de estudio y auto ayuda, hoy día publica su libro “Amarse no es Suficiente”, una guía para todo el que quiere encontrar una relación de pareja sana.

“Para que el amor funcione, Amarse no es suficiente”, dice la doctora Nancy. “¡Fíjate! Este libro yo lo escribí hace más de diez años, y ¿por qué sale? Yo siempre tuve muchos problemas eligiendo pareja, entonces yo dije ‘bueno, yo tengo que estudiar esto a fondo“.

La doctora ha sabido resolver esos problemas que le impedían encontrar a esa pareja ideal. “Lo único que realmente demuestra todo lo que yo he leído es que el amor es importante, pero el amor no es suficiente. No es suficiente porque vienen problemas entre la pareja, vienen problemas con la familia, vienen problemas en la elección“.

“Tú buscas lo que te va a ayudar a resolver tu problema, por eso es que hay gente que dice ‘¿y qué me pasa que una y otra vez me enamoro de un alcohólico?’”.

Agrega además: “Si eso te sigue pasando es por que tú tienes un tema que te lleva a enamorarte de esa persona. Nosotros no nos enamoramos de las personas que necesitamos para ser felices, nosotros nos enamoramos de las personas que nos van a ayudar a superar los temas no resueltos de nuestra niñez”.

Nancy confiesa que elegía muy mal a los hombres, hasta que buscó ayuda. “Yo elegía muy mal, yo tenía un GPS para elegir ‘porquería’; entonces yo, además de estudiar y buscar, yo me metí de cabeza en psicoterapia y gracias a varios terapeutas que fui yo superé un problema que tenía con el abandono”.

“Por eso una y otra vez yo buscaba hombres que me abandonaran, porque de ‘chiquitica’ me pusieron en un colegio (internado), con la mejor intención de mi papá y de mi mamá, y lo que yo pasé, yo tenía 6 años, en ese colegio eso me acabó de ‘embromar’ la vida, pero todo eso lo trabajé”.

“Si tú lo trabajas y tomas conciencia y haces lo que tienes que hacer, entonces vas a tener muchos momentos de felicidad y vas a poder tener una pareja que funcione”. Tras identificar la raíz del problema, pudo encontrar a su esposo. “Me casé con Scoopy y resolví el problema. Yo tengo 11 años casada, muy feliz, muy tranquila y ni por la cabeza me pasa divorciarme”.

