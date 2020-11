Doctora Nancy Álvarez de regreso: “Hablo lo que se me da la gana, sin que me paren o me pongan pitos”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La doctora Nancy Álvarez está de regreso. Ya no necesita esperar que en la televisión la llamen o la contraten, porque entendió que hay una forma de estar más cerca del público y sin fronteras, por eso lanzó su propio show en todos los medios digitales, diario, con temática diferente y a una hora determinada.

‘Doctora Nancy’, que ya se puede ver tanto en su canal de Youtube, como en Instagram, Facebook y Twitter, cuenta con toda su chispa, sus temas picantes, los informativos e invitados para cada día. En exclusiva hablamos con la creadora del termino ‘el chaka-chaka’, quien nos dice que si tanto la pidieron, ahora no le pueden fallar.

-Qué maravilla esto que nos permite hoy la tecnología, que es no depender más de nadie para tener un propio show…

Dra. Nancy: ¡Exacto! Y hacer lo que te da la gana, y hablar lo que te da la gana, que no te paren y que no te pongan pitos y todo eso

-Todo este tiempo estuviste coqueteando con las redes, con tus en vivo, pero ahora ya tienes tu propio show digital diario de manera formal.

Dra. Nancy: Yo he estado muy tranquilita hasta que vino la pandemia, estuve 3 meses encerrada en mi casa, cerramos el negocio nuestro, despedí a todo el mundo para que trataran de conseguir el dinero que daba el gobierno, esperando a ver qué pasaba en el mundo… Empezamos a darnos cuenta de la falta de información que hay, veía que Álvaro, mi esposo, tenía tantas cosas que decir en un momento muy importante, y que había tanta confusión y empezamos a hacer: ‘Mi doctor y yo’, y la gente empezó a pedirlo. Yo dije: ‘¡No! Hay una necesidad muy grande de información, y más en esto que no se va acabar pronto, y que hay que informar a la gente que está totalmente confundida’… Y así salió un programa diario que se vea en todas las redes, a la misma hora y que cada día sea diferente. Así, nació ‘Doctora Nancy’.

-En este momento en el que a todos nos tocó aprender a hacer de todo, ¿qué descubriste?

Dra. Nancy: Me devolvió a mis principios, porque cuando comencé, lo tenía que hacer todo. Mi hacía un programa, lo producía, lo vendía, lo cobraba, estaba atenta a la escenografía, a todo, éramos ‘toderos’… Ahora nos cuesta volver a eso y me ha dado mucha alegría había olvidado que podía hacer tantas cosas. Tenemos que vivir con esto por un tiempo y si vamos a vivir con esto, vamos a sacarle provecho, y vamos a disfrutarlo porque la tragedia de que cuántos se murieron todos los días, lo que hace que nos baje la defensa, y lo único que tenemos contra ese virus es tener las defensas altas, y usar la mascarilla, no hay otro camino.

-Siendo una persona de la televisión, ¿cuál es la diferencia ahora tener un show diario en redes?

Dra. Nancy: Hay grandes diferencias, esto es más humano, esto es menos preparado, es más orgánico, es yo hablar contigo y sobre todo si tú tienes la oportunidad de preguntar, es una manera de educar muy fuerte, porque a nosotros nos escriben desde Irlanda y Londres, hasta la Patagonia, por ejemplo.

-Además de informar, tiene tu sello persona, tu chispa.

Dra. Nancy: Sí, los viernes tenemos música porque tendremos a Lena y a Malena Burke, el compañero de Lena que toca como riéndose, y vamos a tratar temas humanos pero con música los viernes. Nosotros no queremos meter mucha gente en el equipo. También vamos hacer una sesión con un cubano que vive en Santo Domingo, que estudió en Rusia cultura y entonces se llama ‘Cultura con Sabor’.

– Doctora mito o verdad, ¿se puede vivir haciendo shows a través de las redes sociales?

Dra. Nancy: Yo sé que hay mucha gente ganando mucho dinero, yo todavía no te sé decir porque estuve tan ocupada en hacer mucho, que ahora fue que empecé a vender, pero realmente creo que si tú tienes una oferta buena y el público te apoya… Hay gente que está ganando millones de dólares, y en mi país también he quedado fría, porque allá la gente que está en las redes cobra casi igual que aquí. Todo el que hace algo bien hecho y que al público le gusta, puede ganar bien.

– ¿Qué le dices al público que tanto te ha pedido, que tanto te extrañó, que tanto te esperó en la tele y no te pudo volver a ver?

Dra. Nancy: Si me andaban buscando, ya llegué y que ahora no me fallen, que ellos tienen que estar ahí para mí es obligado, ¡o me ves o me ves!…

MIRA CÓMO FUE EL DEBUT: