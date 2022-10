El Awards 2022: Hector D. LaSalle- Juez del Tribunal de Apelaciones de Nueva York

Cuando Héctor D. LaSalle era pequeño, pasaba de la mano de su abuela por los impresionantes edificios federales de Nueva York. Veía entrar y salir a personas muy elegantes, y se preguntaba qué hacían ahí dentro.

“Le pregunté a mi abuela y me dijo, ‘bueno, si vas a la escuela y te esfuerzas, quizá algún día puedas ver lo que están haciendo’” recordó LaSalle. “Y ahora aquí estoy; luego de todos esos años, soy una de esas personas en uno de esos edificios”.

Lo que le dijo su abuela a LaSalle fue como una premonición. Actualmente, este hijo de inmigrantes puertorriqueños que vivieron desempeñando oficios, es el primer latino en la historia que funge como juez presidente de la división de apelaciones del segundo departamento judicial.

A su cargo están 22 jueces, así como la supervisión de agencias auxiliares, del comité encargado de la admisión del colegio de abogados, del comité de procesos disciplinarios, de los comités de denuncias de irregularidades por parte de abogados de nueve condados de Nueva York, entre otras muchas funciones.

Antes de llegar a este puesto, LaSalle trabajó en una oficina de abogados y luego ocupó puestos en la procuraduría general del estado Nueva York y en la procuraduría del distrito del condado de Suffolk.

Sin embargo, el juez LaSalle no tenía intenciones claras de convertirse en abogado.

“Siempre me gustó leer y escribir”, dijo. “En la universidad, cuando estaba tratando de decidir qué estudiar […] quería una profesión en la que leer y escribir fuera muy importante y que se usaran estas habilidades a diario, y esa profesión sería leyes”.

Entonces comenzó a inscribirse en materias de abogacía “y ahí fue donde nació el amor por las leyes”.

“Amo esta profesión y me encanta interactuar con la gente”, dijo. “Mis padres no fueron a la universidad, pero me inculcaron la educación”.

El juez espera ser uno de muchos latinos en este tipo de puestos.

“Espero que mi viaje ayude a abrir otras puertas”, dijo LaSalle.