Henry Cavill anunció que no estará en la cuarta temporada de ‘The Witcher’ y dijo el nombre de su reemplazo

El actor Henry Cavill recientemente se volvió tendencia en las diferentes redes sociales luego que anunciara que volvería a interpretar a unos de los personajes por el que ha terminado siendo más conocido en el mundo, se trata de Superman, un clásico que pese a los años no deja de ser visto por los grandes fanáticos de la industria.

Sin embargo, en esta oportunidad vuelve a ocupar los titulares del mundo del entretenimiento tras una importante noticia que ofreció en su perfil de Instagram el pasado sábado en horas de la noche. El pronunciamiento, sin duda, ha generado miles de comentarios.

A través de la aplicación de la camarita explicó que durante tres temporada su vida estuvo acompañada de destacadas aventuras. Sin embargo, ahora todo da un giro para él porque se tuvo que despedir de su relevante personaje en ‘The Witcher’.

“Mi viaje ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada“, comenzó diciendo en el mencionado post.

En un día la publicación superó el 1,6 millones de ‘Me gusta’, mientras que muchos internautas expresaron su tristeza por lo anunciado, y es que la noticia cuenta con más de 70,3K, tras la conmovedora despedida que ofreció el reconocido actor de Hollywood.

Además, aprovechó para dar a conocer el nombre de su suplente para la temporada número cuatro, se trata de Liam, hermano de Chris Hemsworth, destacado por su actuación con el personaje de ‘Thor’.

“En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar“, añadió en Instagram.

A su vez, el nuevo encargado de llevar las espadas se pronunció, y es que se siente bastante agradecido por esta oportunidad que asumirá con completo entusiasmo y compromiso.

“Estoy realmente emocionado por entrar en el mundo de ‘The Witcher’. Me siento honrado de que (Henry Cavill) me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco“, mencionó en las redes sociales.

