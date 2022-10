Policía de Nueva York publica imagen del sujeto acusado de apuñalar en el metro de Harlem a trabajador que le reclamó por orinarlo

Las autoridades publicaron el sábado una foto del sujeto que apuñaló a un trabajador de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York en la espalda mientras intentaba llenar su MetroCard en una estación de tren de Harlem.

La víctima, Taofeek Agisegiri, de 54 años, observó que un hombre estaba orinando en la estación A/B/C/D en W. 125th St. y St. Nicholas Ave., minutos antes de que lo acuchillara a las 4:30 de la madrugada de viernes, informó la policía de Nueva York.

El delincuente supuestamente persiguió a Agisegiri luego de que trató “involucrarlo en una disputa verbal” no tuvo éxito y después lo apuñaló.

“Él dijo, ¿por qué lo estoy mirando? ‘Te estoy hablando, ¿tú no me hablas?'”, recordó la víctima. “Pasé junto a él. Me acaba de apuñalar por la espalda”.

El sospechoso, que vestía una sudadera negra, huyó de la estación.

EMS trasladó a la víctima al Hospital Mount Sinai Morningside con una herida menor. El trabajador de NYCHA dio a conocer que recibió 12 puntos de sutura en la parte superior de la espalda y un rasguño donde el atacante intentó apuñalarlo nuevamente.

El Departamento de Policía de Nueva York describieron al sujeto como un hombre de piel oscura, de 5 pies 8 pulgadas, entre 28 y 35 años de edad, de complexión delgada y barba al momento del apuñalamiento vestía una sudadera negra con capucha, una chaqueta negra, además llevaba un libro.

Agisegiri, quien emigró desde Nigeria a Estados Unidos hace seis años, aseguró que tres personas lo vieron cuando estaba siendo atacado, pero no hicieron nada.

“En este país la gente se ocupa de sus propios asuntos”, expresó.

Este ataque en la madrugada es uno de los últimos de una ola de violencia en el metro de la ciudad. Las autoridades han estado enfrentándose a un incremento del 41% en la delincuencia dentro del sistema de tránsito de Nueva York este año 2022 en comparación con 2021.

La policía publicó la imagen del criminal a la espera de que alguien lo pueda identificar. Asimismo, se le pide a los ciudadanos que puedan aportar información sobre su paradero deberá comunicarse con Crime Stoppers de NYPD al (800) 577-TIPS. Todas las llamadas se mantendrán confidenciales.

