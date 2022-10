Exjefa de NYC Transit, Sarah Feinberg, recibió un puñetazo en un ataque no provocado cerca de una parada de metro

La expresidenta de NYC Transit, Sarah Feinberg, fue golpeada en el rostro en un ataque al azar y no provocado en una esquina de una calle de Manhattan cerca de una parada de metro en Chelsea, informaron las autoridades el viernes.

Feinberg, quien había solicitado más oficiales de policía asignados al metro en 2021 en medio del aumento de la criminalidad, recibió un puñetazo en la esquina de West 21st Street y 6th Avenue, cerca del tren F en 23rd Street a la 1:15 de la tarde del pasado 20 de octubre.

El delincuente caminaba en el sentido contrario en un carril de bicicletas, se volteó repentinamente y golpeó a Freinberg en el rostro, declaró una fuente vinculada con el caso.

La razón del ataque no estaba claro, aunque existe un patrón de criminales que participan en un “juego de eliminación” o “juego de nocaut” en el que se intenta dejar inconsciente a una víctima aleatoria desprevenida de un solo golpe.

La exjefa de NYC Transit se comunicó con el 911 y cuando las autoridades no se presentaron rápidamente, la mujer caminó hasta la comisaría más cercana y presentó una denuncia penal, informó una fuente.

El Departamento de Policía de Nueva York tiene las imágenes de una cámara de seguridad y se encuentra investigando el hecho, dijo la fuente, quien también dio a conocer que a pesar de que Freiberg tenía la cara inflamada no buscó ayuda médica.

“Obviamente, estoy agradecida de que el asalto no haya sido más grave, pero no creo que haya ninguna duda de que están ocurriendo muchos, demasiados de este tipo de ataques, y otros mucho más graves”, dijo Feinberg al medio New York Post el viernes.

El informe dice que Freinberg, de 45 años de edad, estaba esperando el semáforo para cruzar cuando el sospechoso, que se cree que cuenta con unos 40 años, la golpeó con el puño cerrado entre la nariz y la frente, sin provocación.

El agresor fue descrito por las autoridades como un hombre de 5 pies y 8 pulgadas aproximadamente y cerca de 150 libras.

