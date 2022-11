Adamari López revela los “requisitos” para que la besen y un seguidor asegura que “se está pasando con las idioteces”

La presentadora de televisión Adamari López desde hace algunos meses ha manifestado la pasión que siente por compartir contenido para cautivar a sus más de 8,2 millones de seguidores a través de la plataforma de Instagram. Además, los internautas han expresado que les agrada que suba Reels, debido a que muchos se terminan riendo con sus ocurrencias.

La puertorriqueña el pasado martes quiso comentarle a sus fanáticos que tiene una lista preparada para aquellos que deseen tener una muestra de cariño con su persona. Por ello, dijo lo siguiente: “Requisitos para besarme, número uno: ‘A poco sí me quieres besar?‘ ay”, al tiempo que una gran sonrisa ocupaba su rostro.

“¡Tan ricos que son los besitos! ¿Ustedes ponen requisito?” fue el mensaje que acompañó el video.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues varios de ellos sí mencionaron algunos puntos, y uno de los más resaltantes fue el hecho que la persona tenga una buena higiene bucal, mientras que otros simplemente pidieron que lo hicieran con pasión y entrega.

La actriz de ‘Amigas y rivales’ a sus 51 años también ha sido criticada, pues no siempre cuenta con el apoyo de todos los que la siguen en la mencionada plataforma, las impresiones generalmente se encuentran divididas, y esta vez no fue la excepción porque uno de ellos considera que el Reels más reciente no es nada chistoso y le parece una idiotez.

“Tienen que haberse cepillado la boca, mi esposo siempre lo hace”, “Que sean sinceros los besos y que no tengan mal aliento”, “Que sea sincero el besito”, “A estas alturas con que respire me conformo”, “Los besitos entre más despacito, más ricos”, “Que le huela bien la boca”, “Muchos han querido hacerlo”, “Que sea muy sincero y que te quiera mucho muchísimo”, “Eres hermosa, muchas bendiciones”, “Yo creo que Adamari se está pasando con las idioteces que no son graciosas“, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

