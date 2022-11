Adamari López se disfrazó de ‘Chucky, el muñeco diabólico’ y con cuchillo en mano los internautas piden a sus ex que “corran”

La conductora de televisión Adamari López se sumó a la lista de personalidades del mundo del entretenimiento que tomaron la determinación de disfrazarse el pasado 31 de octubre. A su vez, la puertorriqueña en el programa, al igual que el resto de sus compañeros representaron a un particular personaje, y en su caso fue ‘Chucky, el muñeco diabólico’.

La madre de Alaïa Costa López a través de sus redes sociales compartió su radical transformación con un clásico Reels, y es que se le ve cuando da golpes a la pared mientras lleva un vestido colorido. Sin embargo, todo cambia cuando ella pasa al otro lado, debido a que ya llevaba puesto este atuendo del clásico muñeco que le generó terror a más de uno.

López utilizó una peluca color naranja, una braga azul de jean, tenis rojos y un cuchillo en la mano, al tiempo que simulaba que lo estaba clavando mientras se ve que está lleno de sangre. Además, en cuanto a su rostro también estaba llena de pecas como él, pues no perdieron ningún detalle porque también usó lentes de contacto azul para darle mayor realismo.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, y es que la actriz de ‘Amigas y Rivales’ recibió muchas impresiones positivas sobre la elección que tuvo la producción. Además, uno de los internautas mencionó que era “tamaño escala”.

Igualmente, otro de ellos le recomendó a las exparejas que tuvo que corrieran para que salvaran su vida, debido a que tenía un cuchillo en la mano. Sin embargo, ellos no habrían sido los únicos que recibieron una recomendación, pues uno comentó: “Se jodi* Evelyn Beltrán”.

“Ganaste Halloween y que me digan lo contrario”, “Qué cambio tan radical”, “Pareces una niña”, “Hasta de Chucky eres linda”, “Te pega, quédate con ese”, “Buenísimo ese disfraz”, “Me encantó”, “Tamaño escala y todo, eres la mejor”, “Te quedó fenomenal”, “Como cuando quieres darle a la ex que te quitó tu hombre”, “Ese disfraz va con ella“, “Me asustaste, eres igualita”, “Le quedó perfecto ese disfraz”, “No, que no te abran la puerta”, “Adamari, a quién quieres atacar?”, “A los ex que corran“, “Tú siempre tan original”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Te puede interesar:

· Adamari López siempre le agradecerá a Luis Fonsi: “Me ayudó a superar una etapa difícil”

· Adamari López compartió una sesión de fotos de Halloween y le dicen: “No celebro ocultismo”

· Adamari López estaría melancólica tras el presunto compromiso entre Toni Costa y Evelyn Beltrán