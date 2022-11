Chiquis habla sobre el supuesto abandono de la tumba de su madre Jenni Rivera

Chiquis Rivera habló ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ sobre el supuesto abandono de la tumba donde reposa su madre, Jenni Rivera, tras ser cuestionada sobre las palabras de Doña Rosa, la madre de Jenni, quien aseguró que la tumba de su hija estaba en malas condiciones a través de un video en Youtube.

“No vi eso… Hablé hace dos semanas sobre esto, sobre el jardín de mi madre. Hubo un día que no había flores, luego luego me di cuenta y mande. También mi hermana, cada dos semanas manda. Así que no, no creo que esté abandonado. También creo que mi abuelita le lleva flores, así que no pues no sé, no vi eso”, detalló la intérprete sobre el lugar donde reposa su madre.

En su canal de YouTube Doña Rosa había asegurado hace algunas semanas que la tumba de su hija Jenni estaba abandonada. “Fui al panteón y estaba un cochinero ahí de todas las plantas que hacen y dije “Ay no sé por qué no cortan estas plantas se mira tan feo. Yo pienso que a mi hija no le gustaría que se viera tan feo…”, fue parte de lo que dijo Doña Rosa en ese video en donde está acompañada por su ex esposo y padre de la fallecida cantante, Don Pedro Rivera, y por su hija Rosie.

En esa entrevista Chiquis también habló sobre la manera en la que tiene presente a su madre cada día, a poco tiempo de cumplirse 10 años de su fallecimiento: “Yo hablo con ella todos los días, hablo con ella en inglés. Le digo ‘Mamá, ayúdame’ pero yo creo que entendió mal o lo dije mal porque a veces si se me atoran las palabras”, expresó la cantante.

