Christina Aguilera, Camilo, John Legend y Drexler se unen a los Latin Grammy

Christina Aguilera, Camilo, Elvis Costello, Jorge Drexler, John Legend, Mariachi Sol de México de José Hernández y Christian Nodal se suman a la lista de artistas que se presentarán en la edición 2022 de los premios Latin Grammy, que se celebrará el 17 noviembre próximo en Las Vegas.

En un comunicado, la Academia Latina de la Grabación anunció que los mencionados artistas, actuales nominados o que en el pasado ganaron el Latin Grammy, así como, en algunos casos el Premio Grammy, se suman a una amplia lista de otros ya anunciados que actuarán en Las Vegas.

La estadounidense Christina Aguilera está nominada este año en siete categorías, incluidas Álbum del Año y Grabación del Año.

El cantautor y músico colombiano Camilo cuenta con seis nominaciones, incluidas Grabación del Año y Canción del Año, mientras el cantautor uruguayo Jorge Drexler tiene ocho nominaciones en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año.

Por su parte, el cantante y compositor mexicano Christian Nodal está nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y Mejor Canción Regional Mexicana, resalta el comunicado.

Anteriormente ya fueron anunciados Ángela Aguilar, Rauw Alejandro, Marc Anthony, la Banda Los Recoditos, Chiquis, Nicky Jam, Jesse & Joy, Carin León, Sin Bandera, Sebastián Yatra y Marco Antonio Solís, la Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación, según recoge el comunicado.

El puertorriqueño Bad Bunny consolida su indiscutible reinado actual con las diez candidaturas que le acreditan como favorito de la edición 2022 de los premios Latin Grammy.

Asimismo, el pasado mes de agosto la Academia Latina de la Grabación anunció que la española Rosario Flores, la chilena Myriam Hernández, la compositora brasileña Rita Lee, la cantante argentina Amanda Miguel y el cantautor venezolano Yordano recibirán este año el Premio a la Excelencia Musical.

La 23 entrega anual de los Latin Grammy “promete homenajear el legado de la música latina, celebrar su presente y recibir su futuro con los brazos abiertos, además de promover deliberadamente a las próximas generaciones de creadores de música”, según el comunicado divulgado este lunes.

La ceremonia se trasmitirá el jueves 17 de noviembre de 2022, pero la “Premiere” de estos galardones, una gala en la que se anuncian los ganadores en la mayoría de las categorías, será antes de la ceremonia. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

