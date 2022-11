Selena Gomez explica por qué es posible que no pueda tener hijos propios

Parece que Selena Gomez no podrá tener hijos propios si quiere procrear debido a dos medicamentos específicos que toma para combatir su trastorno bipolar.

Así lo ha revelado la propia Selena en “My Mind & Me”, el nuevo documental que incorpora imágenes de sus últimos seis años de vida dirigido por Alek Keshihians y que se transmite ahora en Apple TV+.

La cantante primero habló sobre cómo le gustaría ser madre en el futuro, sin embargo, dijo que podría ser una tarea difícil como resultado de la medicación bipolar que le recetaron.

“Eso es algo muy, muy grande y presente en mi vida, pero como quiera que esté destinado a tenerlos, lo haré”, aseguró dando a entender que tendrá hijos por otros medios.

“Mi psiquiatra realmente me guió. Pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprendí a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, expresó.

‘My Mind & Me’ ahonda más en cómo lidió con la bipolaridad y cómo fue su vida durante el tiempo que la diagnosticaron en 2019.

Desde entonces, ha experimentado con varios tipos de terapias, como la conducta dialéctica y la terapia cognitiva conductual. Más recientemente, lanzó el sitio web Wondermind, que está dedicado a la salud mental.

