Selena Gomez rompe el silencio y habla por primera vez sobre su foto con Hailey Bieber

Selena Gomez y Hailey Bieber se convirtieron en los principales titulares de noticias de celebridades cuando aparecieron fotos de ellas posando juntas.

En las imágenes, Gomez y Hailey se abrazaron y en general fueron muy amigables cuando fueron vistas pasando el rato en un evento en el Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles.

La instantánea rápidamente causó sorpresa, se volvió viral en las redes sociales y los fanáticos, sin duda, estaban encantados de verlas juntas, pues aparentemente terminaron aplastando los rumores de mala relación entre las dos.

Ahora, unas semanas después, Selena fue consultada en una nueva entrevista con Vulture sobre este momento con Hailey, quien está casada con su exnovio, Justin Bieber, y ha insistido en que posar con la modelo no fue un problema.

“Sí, no es gran cosa. Ni siquiera es algo que deberíamos comentar”, dijo la estrella de ‘Only Murders in the Building’ durante la charla en la que, además, promocionó su nuevo documental de Apple TV+, ‘My Mind and Me’, que se estrena este viernes.

Cabe destacar que la sesión de fotos improvisada se produjo poco tiempo después de que Hailey apareciera en el podcast ‘Call Her Daddy’ y negara los rumores de que ella “robó” a Justin de Gomez.

Anteriormente, hasta se había afirmado que las artistas habían acordado posar juntas para mostrar a los fans que no había una enemistad.

“Selena y Hailey estuvieron súper relajadas juntas. Ambas han seguido adelante y son felices en sus propias vidas. Querían mostrar al mundo que ya no hay ninguna disputa ni malos sentimientos entre ellas“, dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Y es que, durante años, algunos fanáticos las enfrentaron porque ambas tenían una relación sentimental con Justin Bieber. Hailey ahora está casada con él, mientras que Selena salió con el canadiense intermitentemente durante 10 años.

Sigue leyendo: Selena Gomez contempló el suicidio porque creía que el mundo sería mejor si ella no estaba en él

– Selena Gomez revela diagnóstico de Covid-19: “Ponte al día con tus refuerzos”

– Britney Spears parece despotricar contra Selena Gomez

– Selena Gomez rompe el silencio sobre la reveladora entrevista de Hailey Bieber