Selena Gomez dice que su ruptura con Justin Bieber es “lo mejor que le ha pasado”

Si bien Selena Gomez y Justin Bieber han pasado página de forma definitiva a su turbulento romance, la actriz y cantante recientemente compartió cómo terminar su relación la hizo crecer como persona.

En el nuevo documental de la estrella del pop titulado “My Mind & Me”, lanzado en Apple TV+ este viernes, Selena se sinceró sobre el final de su relación con Bieber, en 2018, y describió la ruptura como “lo mejor que le ha pasado”.

“Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me pasó”, expresó Gomez.

Y es que aunque fue difícil lidiar con la situación en ese momento, ahora piensa en su separación de manera positiva.

“Todo era tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar. Luego simplemente la superé y ya no tuve miedo” Selena Gomez

Asimismo, Selena habló sobre cómo fue escribir su exitosa canción de 2019, “Lose You to Love Me”, que llegó alrededor de un año después de su separación de Bieber.

“Le envié un mensaje de texto a los compositores Julia Michaels y Justin Tranter y les dije: ‘Creo que estoy lista para decir que estoy triste. Escribimos la canción en 45 minutos. La canción más rápida que he escrito nunca. Se trata de más que un amor perdido. Soy yo aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida, pero también espero que las personas puedan encontrar gracia y paz en eso también”, explicó.

Selena Gomez y Justin Bieber se conocieron cuando eran niños. Ambos eran demasiado jóvenes en ese momento y simplemente no eran lo suficientemente maduros para tener una relación saludable.

Mantuvieron un largo noviazgo hasta que se separaron definitivamente en 2018, el mismo año en que Bieber se casó con su ahora esposa Hailey Bieber. View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

