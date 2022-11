Jamás he sido homofóbica

Me llamaron de Telemundo Puerto Rico para hacerme una entrevista. No pude contestar enseguida porque estaba grabando el lanzamiento de “Amarse no es suficiente”, mi nuevo libro, que incluye un entrenamiento sobre la pareja. Después, me enteré de las declaraciones de una artista puertorriqueña, que me insultaba al llamarme “fundamentalista y homofóbica”.

Por lo que dice, esta señora no me conoce y nunca me ha visto hablar en ningún medio, lo cual dudo. Acusa a Julián Gil de ser responsable por lo que yo contesté sobre homosexualidad. Estoy cansada de decir eso en diferentes partes.

Le aclaro a la cantante que tengo dos maestrías en Sexualidad y un PhD. Pero Julián actuó como un buen comunicador que habla en libertad, cosa que no pasa con la mayoría de los periodistas vendidos a partidos y a gentes que les pagan y los usan. Quien contestó fui yo, como siempre, responsable y claramente, según la ciencia.

Habla conmigo, yo sí tengo menudo para devolver. Lo otro es un lenguaje que busca manipular y adoctrinar a la gente. El estudio que cité fue hecho por Harvard, Cambridge y Oxford. Por si no lo sabes, estas son universidades estrellas en el mundo, que investigaron a medio millón de personas en Inglaterra y Estados Unidos. Esa gente no habla disparates. No publican chismes de farándula, ni yo tampoco. Zapatero a tus zapatos.

Estoy dispuesta a morir para que tengas derecho a opinar respetuosamente sobre lo que crees, pero no como experta, porque no lo eres. Me recuerdas al arzobispo que quería matarme, descalificarme, manipularme, para que no defendiera a los gays… Algunos de ustedes se comportan igual.

Habla conmigo, no con Julián. Yo sé lo que hablo y soy responsable, porque, contrariamente a ti, soy experta en sexualidad y he hecho dos tesis en relación con ese tema. Te has equivocado hasta el fondo del océano diciéndome homofóbica. Tú no habías nacido cuando yo defendía a los homosexuales, desde los años 80 en República Dominicana y en Estados Unidos, donde participaba con frecuencia en los programas de “Don Francisco”, “Cristina”, etcétera. Iba invitada como sexóloga, terapeuta de parejas, familia y sexualidad, además de tener un PhD en Psicología Clínica. ¿Cuántos tienes tú?

La ignorancia es atrevida, por lo que yo, como me respeto, vivo “tirando” páginas para la izquierda. Te entiendo, estás cegada por tu dolor. Es muy duro ser lesbiana y haber tenido que salir del closet ya adulta. Lo sé porque mis mejores amigos son gays, y los he defendido contra la Iglesia católica. Si yo soy homofóbica, tú eres de Marte. El que habla lo que no sabe, y es fanático, no es respetado por los demás. Estudia y respeta, para que te respeten.